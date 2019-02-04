【乃木坂46】台北處女騷HIGH爆小巨蛋！大曬普通話冧9000 Fans

乃木坂46是日本的偶像天團，近年開始逐步拓展海外，繼去年底在首次上海舉辦單獨演唱會後，今年乃木坂46將具盛名的華麗演唱會盛況搬到台北小巨蛋，成為第一組唱進台北小巨蛋的日本偶像女團。日前的演唱會有20名乃木坂46成員登場演出，聚集了近9000名Fans到場支持。

團員也準備了多套不同風格有華麗的小禮服、可愛青春洋溢的洋裝、溫柔甜美的長裙、還有讓人心動不已的制服LOOK登場，演唱會炫目的燈光、影像、特效不斷，呼應台下歌迷應援的手燈、口號、動作，整晚演唱會氣氛高漲、熱鬧非凡。

開場時由三期生久保史緒里先與大家問好，並表示請大家好好期待我們的表演。緊接着播放了從去年2017年新加坡C3AFA、2018年2月香港C3AFA直到12月位於上海的單獨演唱會，終於來到台北開唱。隨後乃木坂46序曲響起，全場Fans歡聲雷尖叫，影片中如上海演唱會的開幕影片，為成員們下了如「新內眞衣：身材最好」、「高山一實：小說家」「星野南：除了可愛，還是可愛」等簡單的註解。

演唱開始一連四曲為大家帶來由齋藤飛鳥擔任Center的《赤腳Summer》、（裸足でSummer）及《來吧Shampoo》（おいでシャンプー），齋藤飛鳥帶頭的一聲「你好！台北！」融化了在場所有Fans的心。第三首《奔馳吧！Bicycle》（走れ！Bicycle）時星野南向大家喊到：「大家太小聲囉！請大家再大聲一點！一起嗨起來吧！」。第四首《太陽敲敲門》（太陽ノック）後進入了第一次的主持環節。

齊集了齋藤飛鳥、山下美月、與田祐希等20名成員，乃木坂46日前於台北小巨蛋開Show，成為第一隊進駐該場館的日本偶像女團，並獲近9000名Fans到場支持（好玩國際文化提供）

秋元真夏先是用中文說道：「大家好，我們是『乃木坂46』大家HIGH嗎？」語畢全場Fans突然舉起了會前發放寫着「歡迎來到台灣」的手牌，讓成員們又驚又喜。接着成員們一一向台灣的Fans自我介紹。擁有中文檢定三級的山崎怜奈用着一口流利的中文向大家說道「大家好，我是山崎怜奈。大家，你想見我們嗎？我也喜歡你們！」

齊藤優里除了問好外，還說起了台灣網友們常用的「揪咪」相當有趣；高山一實則是好像沒有記得很熟一樣頻頻向齊藤優里求救，但還是順利的帶全場Fans一起喊出她的招牌「AMAZING！」手勢；對台灣並不陌生的松村沙友理用台語宣示道「我最可愛（哇熊古錐）！」；秋元真夏使用了自己最強的必殺技「ずーぎゅん」並用台語說出了感謝；三期生佐藤楓先是向大家拜年也用台語說了「多謝！多謝！」

接着第五首是由松村沙友理擔任Center的《夏天的Free&Easy》（夏のFree&Easy）；第六首由山下美月單獨擔任Center的《Girls' Rule》（ガールズルール）第七首由堀未央奈帶來她第一次站上中央位置的團體第七張單曲《髮夾》（バレッタ），第八首是由與田祐希及山下美月擔任雙中央位置的《此刻，想說話的對象》（今、話したい誰かがいる）；第九首則是回到齋藤飛鳥帶頭的乃木坂46首張單曲《窗簾圍繞》（ぐるぐるカーテン）。

接下來一段錄影片段先是播放團體組成至今已經八年的歷程，工作的類型涵蓋各種領域，包括演唱會、雜誌攝影、電台或電視節目甚至是舞台劇。與田祐希在片段中說道「能夠參加平面廣告或上電視，歌唱以外的工作什麼也都能做，我想這應該就是偶像的優點或者說是強項吧，透過各式各樣的經歷，發現自己的夢想並了解其他成員的優點所以很高興。覺得加入乃木坂46真的太好了！」

堀未央奈則說「最近在國外的工作增加了，成員們各自到國外的機會也增加了，總算可以拜訪來參加握手會Fans們的地方，這次表演也會拼盡全力，希望在台北演唱會展現我們的魅力。」後來旁白說道團體目前一期生到四期生都有，卻沒有前後輩的藩籬，與田祐希補充道「因為有前輩們在，也因為她們一直努力到現在，我們才有各種工作可以做。前輩們也不會擺架子，大家都是同一個團體的夥伴，前輩們對我們也像是對妹妹一般的溫柔。在團體的時間非常舒服。」

緊接着第10首由大園桃子及與田祐希擔任中央位置，同時也是三期生第一次擔任演唱主打歌重任的單曲《蜃景》（逃げ水）；第11首是由久保史緒里擔任Center位置演唱，團體第10張單曲，同時也是手機品牌HTC的廣告代言曲《第幾次的藍天？》（何度目の青空か？）；第12首《你就是希望》（君の名は希望）由齋藤飛鳥擔任中央位置演唱；第13首是由與田祐希及山下美月擔任中央位置的《契機》（きっかけ）。

齋藤飛鳥在是次演唱會中多首歌曲擔任Center，盡顯一姐風範（好玩國際文化提供）

第二次主持環節高山一賁先是問到三期生阪口珠美這次在海外演出的感想，阪口珠美說道「這次除了是第一次的海外演出外，也是我人生中第一次出國，能夠第一次就站在舞台上表演真的非常開心！」還小show了一下台語說「呷飽沒」，正大光明看着小抄的可愛模樣讓全場笑聲連連，還說到自己喝了一堆珍珠奶茶，非常幸福！

問到同樣也是三期生的梅澤美波，她表示昨天同樣在這個舞台上表演還上了電視節目非常開心也相當緊張，今天在休息室看到場內Fans們雀躍期待的模樣，希望演唱會後半部也能夠與大家一起快樂地度過。接着松村沙友理帶着三期生伊藤理理杏用中文向二樓及三樓問好「二樓！開心嗎？大家一起HIGH起來吧！」「三樓！你們HIGH不HIGH？」後進入了第15首曲目。

第15首曲目是收錄在團體第二張專輯《屬於我們的位子》（それぞれの椅子），也作為收錄在第一張專輯《謎樣塗鴉》（謎の落書き）後繼曲「Threefold Choice」，並由原班人馬堀未央奈、星野みなみ及齋藤飛鳥三位成員共同演繹。第16首歌曲是收錄在團體第９張單曲《夏天的Free&Easy》（夏のFree&Easy）的C/W曲《我如果不去的話會是誰去？》（僕が行かなきゃ誰が行くんだ？）。第17首《性急的蝸牛》（せっかちなかたつむり）由梅澤美波領唱，與阪口珠美、秋元真夏、伊藤理理杏、松村沙友理、新內眞衣以及高山一實共同演出；第18首《言靈砲》（言霊砲）由四位三期生山下美月、與田祐希、大園桃子、久保史緒里演唱。

第二部片段先由旁白提到2019年的演出就是從台灣開始，去年舉辦了同步演唱會（明治神宮棒球場、秩父宮美式足球場）共計18萬人到場觀演。松村沙友理說道「雖然每年都會辦演唱會，但最明顯的感受到的是規模越來越大，每年都會辦，但每年都會嚇一跳」、「對於一期生的自己而言，最初是在一兩千人的場地表演，現在是在好幾萬人面前演出，真不敢相信。」、「今年（採訪時為2018年）在兩個場地同時舉辦演唱會，就算自己是團體中的人，還是會覺得『好厲害啊！』」

高山一實說道「我覺得，偶像是要有歌迷的支持才成立的。讓大家覺得『我想支持這個女生』，所以不能放棄努力，要經常放眼更高的目標。而且陸續有新的女孩加入，有時候也必須站在教導的立場……可是我沒有可以教的東西，因為自己還處於學習的身分。但是，希望自己可以成為大家嚮往的前輩！」

乃木坂46台北小巨蛋演唱會花絮（好玩國際文化提供）

錄影播完後演唱團體在初期的代表曲目《制服模特兒》（制服のマネキン）由齋藤飛鳥帶領，以MV使用的原版舞蹈進行演出。第20首《世界上最孤獨的Lover》（世界で一番孤独なLover）同樣也是以齋藤飛鳥為中心領唱，第21首《專屬光芒》（僕だけの光）演唱完後利用變奏的方式馬上接着團體第11張單曲《生命的美好》（命は美しい），節奏急促的轉換再次將場面帶到高點。

第23首作為乃木坂46主演電影《薙刀社青春日記》（あさひなぐ）電影主題曲《及時行事》（いつかできるから今日できる）由齋藤飛鳥、與田祐希擔任中央位置演唱。第24首作為前成員橋本奈奈未畢業暨引退曲的《再見的意義》（サヨナラの意味）則由齋藤飛鳥領唱。

第三段主持環節由新內眞衣帶頭問到這次來台北的感想，山下美月表示這次來台北有記得一句中文「愛你哦！」大園桃子可愛的表示自己這次沒有特別記中文，颯爽的樣子讓全場笑了出來，還表示到日本的大家應援非常熱情，但海外的大家感覺更HIGH。最後補了一句曾在上海場提到自己喜歡的中文詞「齋藤飛鳥」。

佐藤楓表示自己第一次來台灣，中文很難所以寫了小抄，但在台灣商店林立的感覺很像日本，松村沙友理推薦珍珠奶茶給她卻被打槍「我不喝珍珠奶茶的…」讓全場大呼驚訝。渡邊美里愛說到自己非常緊張，但看到大家很熱情的揮着螢光棒，覺得很安心也很開心，會繼續加油！中田花奈提到自己因為工作來台北是第三次，上一次是因為團體在幾年前成立的小型女子樂團「乃木團」來台灣表演，當時在台北地下街表演，現在重新在台北的舞台上十分感動。而且當時的表演現在也時常被提及非常開心。

接着堀未央奈帶領第二批成員出場，與田祐希先是說道來台北相當興奮，看到這麼多Fans揮舞着毛巾及螢光棒非常感謝，成員們的大家記得許多中文，但反過來她想教大家日文，隨後教了Fans們兩句博多腔「いろけはあるとうよ」（有很多功能）及「すいとうよ」（喜歡你）。而齊藤優里表示農曆新年即將到來，想要與大家拜年，雖然說了台語「吃甜甜過好年」卻沒有人聽得懂被台下許多Fans打了叉叉，但可愛的反應融化了Fans的心。

星野南說道大家居然記得「君の名は希望」的舞蹈，還有能夠一起喊着「超絕可愛！みなみ」相當開心，希望大家今後也能繼續叫下去。而唯一一位中文學習超過兩年的成員山崎怜奈用流利的中文說道「我很愛你，如果大家喜歡我會很開心！」

乃木坂46台北小巨蛋演唱會花絮（好玩國際文化提供）

第25、26首曲目各別由齋藤飛鳥、山下美月及與田祐希擔任中央位置，帶來連兩首日本唱片大賞歌曲《同步巧合》（シンクロニシティ）、《大影響家》（インフルエンサー），接着連續三首繼續由齋藤飛鳥擔任中央位置的《浪漫的開始》（ロマンスのスタート）、《House！》（ハウス！）及《以自我為中心！》（ジコチューで行こう！）為整場演唱會的本篇作了完美的收尾。

去到Encore部份，以《敲響反轉的鐘》（転がった鐘を鳴らせ！）再度燃起Fans的情緒，接着是由三期生久保史緒里獨唱、齋藤飛鳥擔任中央位置的《謝謝》（ダンケシェーン）。最後由秋元真夏大喊「やっば乃木坂だな！」進入最後的結語。演唱會最後以「乃木坂之詩」這首歌並在全場紫色螢光棒燈海中圓滿結束。

一般我們都在日本活動，台灣有許多Fans會來找我們，一直想着如果有機會能來見大家那就好了，這次總算有機會來台北見到大家很開心，在這裡聚集了這麼多喜歡乃木坂的Fans，看到每個人的臉、聽到每個人的聲音，原來喜愛我們的人真的存在！真的是非常幸福的時間，非常感謝大家。藉由這次的表演我們深刻地相信着大家真的存在，也請大家要繼續相信着我們，我們會再相遇的！雖然我也不太確定 乃木坂46齋藤飛鳥

乃木坂46的台北處女演唱會在全場紫色螢光棒燈海中圓滿結束（好玩國際文化提供）

【NOGIZAKA Live in Taipei 2019 演出歌單】 開場白：久保史緒里 【VTR1】 OVERTURE M01.裸足でSummer（赤腳Summer） M02.おいでシャンプー（來吧Shampoo） M03.走れ！Bicycle（奔馳吧!Bicycle） M04.太陽ノック（太陽敲敲門） 【MC1】 M05.夏のFree&Easy（夏天的Free&Easy） M06.ガールズルール（Girls' Rule） M07.バレッタ（髮夾） M08.今、話したい誰かがいる（此刻，想說話的對象） M09.ぐるぐるカーテン（窗簾圍繞） 【VTR2】 M10.逃げ水（蜃景） M11.何度目の青空か？（第幾次的藍天?） M12.君の名は希望（你就是希望） M13.きっかけ（契機） M14.悲しみの忘れ方（忘卻悲傷的方法） 【MC2】 M15.Threefold Choice（Threefold Choice） M16.僕が行かなきゃ誰が行くんだ？（我如果不去的話會是誰去？） M17.せっかちなかたつむり（性急的蝸牛） M18.言霊砲（言靈砲） 【VTR3】 M19a.INST M19b.制服のマネキン（制服模特兒） M20.世界で一番孤独なLover（世界上最孤獨的Lover） M21.僕だけの光（專屬光芒） M22.命は美しい（生命的美好） M23.いつかできるから今日できる（及時行事） M24.サヨナラの意味（再見的意義） 【MC3】 M25.シンクロニシティ（同步巧合） M26.インフルエンサー（大影響家） M27.ロマンスのスタート（浪漫的開始） M28.ハウス！（House!） M29.ジコチューで行こう！（以自我為中心） 【Encore】 EN1.転がった鐘を鳴らせ！（敲響反轉的鐘） EN2.ダンケシェーン（謝謝） 【MC4】 EN3.乃木坂の詩（乃木坂之詩）

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】