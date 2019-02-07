【宅民過豬年】海賊王十二生肖　Q版干支動物　萌系玩具賀新歲

豬年2019自然要有套可愛《海賊王》十二生肖景品賀賀佢！玩具界新春氣氛好濃厚，近兩個月就有超多農曆新年Feel的扭蛋和景品，大玩華夏天干地支十二生肖得意動物元素。WCF系列出品的《ONE PIECE》海賊王角色化身「十二生肖」的兩套景品就非常儲得過。

《海賊王》ONE PIECE角色十二生肖化可愛景品 超抵死啜核

Banpresto發行、將動漫角色Q版立體化的World Collectable Figure（WCF）系列推出《ONE PIECE》「十二生肖」（十二支 / Oriental Zodiac）。概念是將十二地支（子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥）搭配東方十二生肖，並根據尾田榮一郎親繪的新年彩圖中相應的角色創作。

《海賊王》ONE PIECE十二生肖景品根據尾田榮一郎親繪的新年彩色賀圖。

《海賊王》ONE PIECE十二生肖景品第一彈收錄角色有蔓雪莉公主（子）、米諾陶洛斯（丑）、大將藤虎（寅）、夏洛特（卯）、光月桃之助（辰）和蛇姬寶亞漢哥古（巳）。

「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア-十二支」第一彈已於1月發售，收錄角色有蔓雪莉公主（子）、米諾陶洛斯（丑）、大將藤虎（寅）、夏洛特（卯）、光月桃之助（辰）和蛇姬寶亞漢哥古（巳）。雖然只有7厘米高度，又做了Q版化處理，不過原畫中的生肖造型、地支水墨字等細節與色彩都還原到。一些還可互相搭配來玩，蔓雪莉公主坐在桃之助龍形態的背上；夏洛特飛抱咬着路飛（收錄於第二彈）的耳仔。

《海賊王》ONE PIECE十二生肖景品第一彈收錄角色有白馬卡文迪許（午）、卡莉法（未）、路飛（申）、不死鳥馬可（酉）、犬嵐（戌）和BIG MOM沙羅特林林（亥）。

「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア-十二支」第二彈於2月發售，收錄剩下角色：白馬卡文迪許（午）、卡莉法（未）、路飛（申）、不死鳥馬可（酉）、犬嵐（戌）和BIG MOM沙羅特林林（亥）。塗裝精美細緻，比第一彈有過之而無不及。衫上有個猿字，像衝線般逃跑的魯夫，可以被第一彈的夏洛特咬耳仔。

T-ARTS十二生肖Q版動物扭蛋 圓碌碌奇趣無比

Takara Tomy旗下扭蛋品牌T-ARTS以十二生肖為主題，配對「子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥」十二地支，分成兩期梅花間竹推出「圓碌碌」姿態的動物吊飾扭蛋，非常得意。

第一彈「まんまるどうぶつ まんまる干支根付 阿」11月推出，有鼠（子）、虎（寅）、龍（辰）、馬（午）、猴（申）及狗（戌）。

第一彈「まんまるどうぶつ まんまる干支根付 阿」已於11月推出，有鼠（子）、虎（寅）、龍（辰）、馬（午）、猴（申）及狗（戌）。第二彈「まんまるどうぶつ まんまる干支根付 吽」已於12月推出，收錄餘下的牛（丑）、兔（卯）、蛇（巳）、羊（未）、雞（酉）及豬（亥）。記者見到香港港不少扭蛋地方仍有，不妨試下扭不扭得中隻豬或你自己的生肖。

第二彈「まんまるどうぶつ まんまる干支根付 吽」12月推出，收錄牛（丑）、兔（卯）、蛇（巳）、羊（未）、雞（酉）及豬（亥）。

其他新年扭蛋

看來日本人也很喜歡十二生肖，記者在市面發現另一款「十二生肖仿青銅獸首圖騰印章」的扭蛋（二集），雕塑質感細膩，看來是以第二次鴉片戰爭時、被英法聯軍搶奪了的「圓明園十二生肖獸首銅像」為藍本。此外，有5種顏色可扭的奇譚俱樂部「獅子舞醒獅」（第三彈）和Disney Tsum Tsum豬仔錢罌，都各自各精彩，值得儲藏。

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