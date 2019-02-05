【前NMB48一姐】山本彩成功挑戰考車牌　網友讚：證件相根本天使

去年從NMB48畢業後以個人歌手出道的山本彩早前在Twitter公開了自己考車牌的照片，並附上一段「終於」的文字在網路上引起極大的迥響。在這之前，由於參與偶像工作而相當忙碌的山本彩，一直以來都沒辦法順利取得駕駛執照，而畢業後的現在「終於」讓她如願以償的考到了。截至1月28日下午1點，這篇貼文已經突破15萬個Like，祝賀留言更突破兩萬則「證件相根本天使！」、「教練也太幸福了吧！」等留言不斷。

山本彩早前在Twitter公開了自己考車牌的照片，網友重點全擺在證件照好漂亮（Twitter＠SayakaNeon）

山本彩有可能會開車出現在大街上嗎？她會想開車前往什麼地方呢？或者，會有更多機會看到山本彩開着自己的愛車在Twitter發文的模樣！另外，她也將在下個月23日起，從埼玉開始進行全國大型巡演直至6月2日的沖繩場。詳細票務可參閱官方Fans專頁。

【山本彩個人日本全國巡演「I’m ready」 】 2月23日 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 2月24日 千葉・千葉LOOK 2月28日 福岡・BEAT STATION 3月2日 熊本・B.9V1 3月3日 長崎・DRUM Be-7 3月7日 岡山・岡山CRAYZYMAMA KINGDOM 3月9日 高知・キャラバンサライ 3月10日 香川・オリーブホール 3月14日 広島・セカンドクラッチ 3月17日 滋賀・U☆STONE 3月21日 富山・富山MAIRO 3月22日 石川・金沢 Eight Hall 3月26日 長野・長野クラブジャンクボックス 3月27日 新潟・新潟LOTS 3月31日 栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 4月4日 福島・郡山HipShot Japan 4月6日 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE 4月7日 宮城・仙台Rensa 4月9日 北海道・Zepp Sapporo 4月22日 福岡・Zepp Fukuoka 4月24日／25日 愛知・Zepp Nagoya 5月13日／14日 東京・Zepp Tokyo 5月27日／28日 大阪・Zepp Namba 6月2日 沖縄・桜坂セントラル

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