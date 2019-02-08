橋本環奈新戲《十二個想死的少年》嫌命長？死唔成反招殺身之禍

集結十二名新生代當紅人氣偶像，由日本鬼才導演堤幸彥執導的話題電影《十二個想死的少年》（十二人の死にたい子どもたち），在日本還未正式上映時，便以獨特神秘的行銷手法備受討論——網路上病毒式的宣傳片段，幾個被遮臉的青少年們說：「我想死。」而後陸續公布的卡士像是：橋本環奈、杉咲花、北村匠海、新田真劍佑等都是日本現在當紅的人氣演員，將觀眾期待值推到最高點！本片在1月25日於日本正式上映，便不負眾望的奪得新片票房冠軍，三天即突破3.4億日元（約2400萬港幣）的好成績。

故事由由12個在網路結識、同樣想死的少男少女們開始，他們相約到廢棄醫院計畫集體安樂死，卻在現場發現第13個人，是一具還有餘溫的屍體，令這12名少年少女們瞬間成為嫌疑殺人犯！（《十二個想死的少年》劇照＠中影國際）

本片改編自沖方丁長篇推理同名小說。故事由12個在網路結識的少男少女們，相約到廢棄醫院計畫集體安樂死，卻在現場發現第13個人，是一具還有餘溫的屍體，令這12名少年少女們瞬間成為嫌疑殺人犯！原著小說的內容非常複雜且精彩，要將這樣豐富的內容濃縮進兩個小時中着實困難，編劇倉持裕經過不斷的細讀原作、分析及解體構造、再構築的過程，歷時兩年才在開拍前訂下最終版本的劇本。而劇本裡也有着長達6至7頁一場的場景，現場同時使用五台攝影機，不間斷的一鏡過拍攝了長達40分鐘，堤幸彥導演也表示：「拍攝如此密集地考驗演技的作品還是第一次 ！」如此新鮮的密室推理懸疑大作，結果不負眾望。

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劇情簡介： 12個尚未成年的少年少女，為了安樂死相約廢棄醫院。因為他們認為「大家一起死的話，就不恐怖了！」然而，到了約定的地方，他們卻在那裡發現了一具還有餘溫的屍體！明明這個安樂死計劃只有他們自己才知道。不自然的犯罪痕跡到處可見、接二連三發生的詭異事件……令這群少年不禁想：「難道，殺人犯就藏身在我們之中？」突發狀況讓原本單純的安樂死計畫發生變卦，想死，卻又怕被殘忍殺害的少年少女們，開始互相猜疑、欺騙，全員陷入困境，一分一毫的掉以輕心都足以致命！遍尋不着出口、無法停止的懸疑密室遊戲就此展開。

日前日本首映會上，這些新生代演員聯袂出席，被問到覺得拍攝此片自己有什麼成長的地方，杉咲花回答：「覺得忍耐力變強了，不僅有長達40分鐘的鏡頭，也充分感受到堤幸導演劇組才有的緊張感，只要進入布景，心情都會整個改變。這是一部非常驚人的電影。」北村匠海則道：「過往參與過的作品我都是最年少的，這次卻有比我年紀還小的人，竹內愛紗還在現場做數學功課（笑）。」

高杉真宙對於第一次聚集如此多同世代演員的現場也表示：「我平常有點怕生保，但果然和同年紀的人在一起很開心。多虧如此，我覺得我的溝通能力也有所提升。」首映會上幾個演員聚在一起就看得出來他們的好交情，橋本環奈笑言：「真想就這樣和大家去夏威夷慶功！」

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】