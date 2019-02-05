【乃木坂46】齋藤飛鳥台北小巨蛋騷主唱一半歌！正式接棒做一姐？

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乃木坂46在1月27日於台北小巨蛋舉辦的「NOGIZAKA46 Live in Taipei 2019」發表了完整的官方照片。在這場全長32首曲目的大型演出上，單是齋藤飛鳥一個人，就擔下了15首歌中央位置的任務。從去年開始，由於生駒里奈、若月佑美以及西野七瀬等王牌成員畢業後，乃木坂46的交棒工作就快馬加鞭地進行着。現在日本的書店放眼望去，由齋藤飛鳥當Cover girl的雜誌越來越多，加上首次主演電影、上海演唱會負責結語環節等重要任務越來越多，以及三期生的曝光率提升等等，這些動作在今年乃木坂46第一場演唱會上獲得了最大的驗證。

在這場沒有西野七瀬、白石麻衣、生田繪梨花等成員的演唱會上，取而代之的是更多三期生在舞台上發光發熱的機會。除了幾乎被欽點為帶領乃木坂46衝向未來的齋藤飛鳥有高達15次的中央位置外，山下美月繼上海場後再度站上《Girls' Rule》（ガールズルール）的中央位置；與田祐希及山下美月在《此刻，想說話的對象》（今、話したい誰かがいる）、《大影響家》（インフルエンサー）、《契機》（きっかけ）三首曲目聯袂演出。

按圖看更多乃木坂46台北小巨蛋演唱會精彩花絮▼

三期生的重點曲目《蜃景》（逃げ水）、《言靈砲》（言霊砲）出現；久保史緒里繼井上小百合後，站上了生田繪梨花的回歸曲《第幾次的藍天？》（何度目の青空か？）的中央位置，Encore的第二首《謝謝》（ダンケシェーン）也是由她負責原本是生田獨唱的部分。作為2019年第一場演出，三期生及齋藤飛鳥「交棒」的宣示意味濃厚，更是展望未來的演武場。

整體歌單的目標也與在上海場是給「第一次看乃木坂46」的觀眾不同，在與日本較為親近的台灣，除了第一首便是齋藤飛鳥第一次擔任中央位置的《赤腳Summer》（裸足でSummer），還放上了不少乃木坂46 Fans心目中的神曲《再見的意義》（サヨナラの意味）。秋元真夏接受日本媒體採訪時表示「作為乃木坂全新世代的開始，我想這場海外演出是第一次展示出來。飛鳥稱職的擔任中央位置，新一代也有許多在舞台前的機會。」

【NOGIZAKA Live in Taipei 2019 演出歌單】

開場白：久保史緒里

【VTR1】

OVERTURE
M01.裸足でSummer（赤腳Summer）
M02.おいでシャンプー（來吧Shampoo）
M03.走れ！Bicycle（奔馳吧!Bicycle）
M04.太陽ノック（太陽敲敲門）

【MC1】

M05.夏のFree&Easy（夏天的Free&Easy）
M06.ガールズルール（Girls' Rule）
M07.バレッタ（髮夾）
M08.今、話したい誰かがいる（此刻，想說話的對象）
M09.ぐるぐるカーテン（窗簾圍繞）

【VTR2】

M10.逃げ水（蜃景）
M11.何度目の青空か？（第幾次的藍天?）
M12.君の名は希望（你就是希望）
M13.きっかけ（契機）
M14.悲しみの忘れ方（忘卻悲傷的方法）

【MC2】

M15.Threefold Choice（Threefold Choice）
M16.僕が行かなきゃ誰が行くんだ？（我如果不去的話會是誰去？）
M17.せっかちなかたつむり（性急的蝸牛）
M18.言霊砲（言靈砲）

【VTR3】

M19a.INST
M19b.制服のマネキン（制服模特兒）
M20.世界で一番孤独なLover（世界上最孤獨的Lover）
M21.僕だけの光（專屬光芒）
M22.命は美しい（生命的美好）
M23.いつかできるから今日できる（及時行事）
M24.サヨナラの意味（再見的意義）

【MC3】

M25.シンクロニシティ（同步巧合）
M26.インフルエンサー（大影響家）
M27.ロマンスのスタート（浪漫的開始）
M28.ハウス！（House!）
M29.ジコチューで行こう！（以自我為中心）

【安可曲】

EN1.転がった鐘を鳴らせ！（敲響反轉的鐘）
EN2.ダンケシェーン（謝謝）

【MC4】

EN3.乃木坂の詩（乃木坂之詩）

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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