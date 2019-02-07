【乃木坂46】北野日奈子寫真集《空気の色》再版　絕密花絮大公開

乃木坂46成員北野日奈子於去年12月27日發售的第一本個人寫真集《空気の色》日前宣布再版，也在網路上同步公開了收錄在寫真集中但網路未公開的剪輯照。這次的第四次再版，加印了3000冊，目前總出貨量達到了7.5萬冊，至今的銷量也突破了5.1萬冊之多。北野早於1月18日時已經在故鄉北海道舉辦了寫真集的發售紀念活動，當天也是火速銷光。同日，她於SHOWROOM開直播說道希望這本寫真集除了對自己帶來刺激之外，也希望能夠刺激大家成為前進的助力。

22歲已經成人的北野日奈子特地在當地剪短了頭髮，並親手拿著剪刀剪下第一刀（hinako_gentosha Twitter）

《空気の色》是北野日奈子第一本個人寫真集，到訪北歐的瑞典進行拍攝，並首次嘗試泳裝攝影、搭乘雪橇犬、與馴鹿拍照等許多只有北國地區才能體驗的事情。一面尋找聖誕老人的故鄉，一面在冰之旅館拍照，與平常在給人爛漫活潑的樣貌完全不同，22歲的她在這本寫真中散發出了屬於「大人」的性感氣質，也被寫真集負責人形容是乃木坂46成員中反差最大的一本寫真。為此，她還特地在當地剪短了頭髮，並親手拿著剪刀剪下第一刀，22歲已經成人的北野，未來發展也令許多Fans期待。目前，寫真集的官方Twitter也同步進行了再版紀念計劃，公開寫真集內未收錄的上百張照片，Fans們也報以「太可愛了吧！」、「剪輯照希望也能做一本寫真！」等好評。

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