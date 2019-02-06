【宅民睇動畫過豬年】新年補番！小魔女龍馬精神、徒然喜歡旺桃花

遊戲動漫
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豬年駕到，在此先祝大家新年快樂、身體健康、財源滾滾、武運昌隆。幾日新年假，相信好多讀者朋友都會趁有時間補番。適合新年氣氛的動畫，搞笑有《美好世界》同《佐賀偶像》、輕鬆有《搖曳露營△》、貴氣有《寶石之國》、經典有Viu近日上架之《男兒當入樽》亞視粵配版，皆是高知名度的作品。本文推番6套在香港較少討論的佳作，當中可能有你早兩年Bookmark了但未有時間觀賞，現在就來補一補它。

小魔女學園（Little Witch Academia, 2017）

吉成曜和Trigger製作的日本動畫。2013年於《動畫未來2013》上映電影《小魔女學園》，2015年上映續集《小魔女學園 魔法遊行》。2017年1月播放的電視動畫版並非劇場版續篇，卻有着前兩套獨立短篇電影的「動畫贊歌」精神。故事中日益息微的魔法，影射創意日荒的動畫業界；力量低微但幹勁十足的女主角亞可，暗喻尚待磨練卻充滿熱情的年輕動畫師。Trigger一貫高質2D人物表情生鬼有演技。不是完全日本畫風，有少少歐美卡通感覺。史上最有元氣的動畫女主角，睇完保證新一年龍馬精神。

製作組赴倫敦牛津愛丁堡取材，有「日版《哈利波特》」、「魔女版《忍者亂太郎》」之感。篝敦子（暱稱亞可）受「閃耀夏洛特」的魔法表演啟發進入「新月魔法學園」就讀，期望成為下一位夏洛特，帶給世人歡笑。但亞可沒有魔力（猶如「麻瓜」）不能騎飛天掃帚，在前往學校的靈脈上受嘲笑，還誤闖危險的禁忌森林。亞可幸獲魔女洛蒂及蘇西救援，往後組成三人組，更意外執到夏洛特的魔杖「閃耀之杖」，因而觸及她失去魔力的真相。

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徒然喜歡你（徒然チルドレン, 2017）

改編自若林稔彌創作的四格漫畫。故事講述青梅竹馬間、學生會長與不良少女間、前輩與後輩間、同學間的戀愛。獻給無法直接說出「喜歡你」的所有人。

跟本季大熱作《輝夜姬》一樣，主題也圍繞「告白」。不過《輝夜姬》是不肯告白，《徒然》是不敢告白，怕收好人卡或成為朋友。即使勉強說出也當作講笑或表錯情而開解過去。隨處可見的平凡高中生們，為了戀愛時而燃燒、時而徬徨、時而煩惱，患得患失，寫實動人。伴隨笑容、哭泣和內心傷痛，一場描述無法取代青春生活的戀愛群像劇上演。情人節臨近，《徒然》之甜或者能旺你桃花；只是一股戀愛喜劇的酸臭味對單身者而言也太像「狗糧」了。

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比宇宙更遠的地方（宇宙よりも遠い場所, 2018）

由MADHOUSE製作的原創動畫，跟難民番《搖曳露營△》同樣是幾個女仔去旅行，不過卻非露宿野餐咁簡單，而是乘坐破冰船前往南極探險。充滿熱血、勇氣、友情、夢想和獨立的自我發現之旅，笑中帶淚勵志傑作。名稱源自日本首位太空人毛利衛在獲邀至南極昭和基地時的名言：「只要數分鐘便能抵達宇宙，但抵達昭和基地要花數日的時間，它比宇宙更遙遠。」

這是場收集被遺棄的感動而開展的旅行。跨越荒蕪海原，是遠離文明、地球最南之地。人生沒有目標的玉木真理（水瀨祈聲演），無意中執到小淵澤報瀨（花澤香菜聲演）打工賺來的一百萬圓，跟對方結識。小淵澤為了尋找失蹤的南極研究員母親，力邀玉木成為南極旅伴；隨着打工自修女生三宅日向（井口裕香聲演）及童星白石結月（早見沙織聲演）加入，南極遠征隊浩浩蕩蕩成團了。一年之計在於春，希望你看完此作，對於定下新一年要達到的目標有所啟發。

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極道超女（ヒナまつり, 2018）

又名《黑社會的超能力女兒》，是大武政夫於《Fellows!》連載的搞笑漫畫，2018年由及川啟執導改編電視動畫。面惡心善古惑仔被不請自來10歲囡玩謝，100%合家歡喜劇，最啱新年補番。

黑幫「蘆川組」的智慧型古惑仔新田義史，有着收集壺的雅興，過着悠然自得單身生活。某日，包在橢圓金屬繭中的神秘少女「雛」憑空出現在新田家，叫他平靜生活為之巨變。他被能使用念動力的雛威脅，迫不得已和她同居。容易暴走的雛妹妹喜歡食三文魚子，不但經常打破新田的珍藏，在社團抑或學校都為所欲為。新田為此頭痛不已，但礙於自己的心軟性格而陷入總是要「湊女」的境地。隨住更多超能力少女和古怪人物出場，老好人不法份子與任性超能力養女危險又熱鬧的日常開始了！

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刻刻（2018）

《JoJo奇妙冒險》經典反派Dio的替身「世界」能力是暫停時間，就算你不是《JoJo》粉，未睇過都應該聽過。如果一家人都有着暫停時間的超能力，在社會卻沒有優勢，反惹來殺身之禍，會是一個點樣的故事？堀尾省太的科幻懸異漫畫《刻刻：時間暫停》和其改編動畫，大既如此。

女主角佑河樹里，跟無所事事的父親和哥哥、退休養老的祖父、母親、單親媽媽的妹妹和外甥一起生活。某日，哥哥和外甥遭人綁架，為拯救家人，祖父使用佑河家代代相傳的「止界術」將時間暫停。但估不到的是，進入止界的樹里一行人，居然遇到其他能在止界中活動的人。面對企圖獨佔止界術力量的神秘宗教團體「真純實愛會」以及保護止者的異形「神之離忍」，樹里能否從時間停止流逝的世界，回到原本的日常生活呢？記者看了兩集，感覺像《怪奇物語》神道教版本，驚慄冒險怪力亂神外也講家庭親情。科幻動畫迷不妨一睇。

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博多豚骨拉麵團（博多豚骨ラーメンズ, 2018）

「你無論如何都有想要殺掉的人，無論怎樣都想要殺人嗎。」木崎千秋創作的輕小說改編，竟另類地以福岡博多為舞台。福岡表面上是個和平城市，但暗中卻蔓延着犯罪。在殺手行業的激戰區博多，存在着「專以殺手為目標的殺手」。殺手、偵探、復仇代理人、情報商、拷問師等從事黑暗行業的男人們故事編織而成之時，「專殺殺手的殺手」現身了。個名好似美食番，不過卻是集熱血戰鬥、推理懸疑、靚仔靚女（偽娘）於一身的都會作品，群像劇聲優陣容鼎盛，娛樂性豐富。

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