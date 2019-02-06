Steam農曆新年遊戲特賣折上折加代幣回贈　過年買爆佢！

每逢過時過節Steam都會減價促銷，「農曆新年」這個大家逗好利是錢、消息意欲又高的檔期Steam當然不會錯過。Steam農曆新年賣已由即日開始舉行，各位機迷快準備好你的信用卡吧。

今次特賣一大特色是有「折上折」，除了大量遊戲減價出售之外，特賣期間內第一筆滿港幣150元的消費，將可以再獲得25元折扣；不過注意只優惠只限購買遊戲自用，買禮物的話無法享用此折上折。

另外今次有代幣兌換機制（有點像超市「儲分」），所有Steam用戶在特賣開始前都會帳戶消費紀錄獲得一定數量的代幣，然後在農曆年特賣期間消費亦可自動累積代幣；代幣則可用來兌換更多折扣，又或是徽章、個人檔案背景及特效以及聊天室表情符號等。每消費港幣10元可獲得233杖代幣，而兌換禮物價格則由100代幣（表情符號）到15000代幣（折扣優惠）不等。

不過要注意代幣不能保留到下次活動，必須於今次農曆新年特賣中兌換使用，特賣結束後代幣就會消失。

簡單計算，如果不計初始代幣，15000代幣大概需要消費650港元，兌換成25元折扣，折扣率只有4%左右，是否價得就看自己了。

至於今次特賣有什麼好推薦，之前宅民已經寫了新年派對/招呼親戚用遊戲推薦，該清單上大部份遊戲都在今次特賣中有折扣，詳情可參考下文：

在這裡也推薦購入一些稍舊的大作；許多一線3A大作過一段時間後就會在Steam上特價發售（個人也認為這是Steam一大魅力），如果在那些遊戲發售時錯過了，新年正是補回這些遊戲的好機會了。像是去年叫好又叫座的《剌客信條：奧德賽》（Assassin's Creed Odyssey）就半價發售，神作《巫師3：狂獵》、《黑暗靈魂3》和《Bioshock：Infinite》更是低至3折發售，十分吸引。另外既然是農曆新年特賣，中國開發遊戲亦是特賣重點之一，去年引起很大返響的中國獨立遊戲《中國式家長》和《太吾繪卷》都以特價發售，不妨留意。

+ 6 + 5 + 4

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

DARK SOULS III Deluxe Edition

Assassin's Creed® Odyssey

BioShock Infinite

A Hat in Time

Hollow Knight

中國式家長

太吾繪卷

Steam農曆新年特賣已由即日開始，至香港時間2019年2月13日下午4時完結。

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