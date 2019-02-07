【有片】日網民5部計數機當鋼琴彈EVA殘酷天使　音色清脆層次豐富

遊戲動漫
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日本網民以5部佳靈通發音計數機還原《新世紀福音戰士》EVA主題曲《殘酷天使的行動綱領》。日本和台灣的網民間一向存在「計數機音樂演奏」同人圈子，演奏者使用中國製、可發出不同音階的「音樂計數機」來Cover多首動畫歌，猶如彈鋼琴般十指舞動，視聽感覺俱華麗。而近日此門神乎奇技的藝術再度浮面！

日本網民「あたりめ」用上5部中國製佳靈通（Clariton）發聲計數機演奏《新世紀福音戰士》EVA主題曲《殘酷天使的行動綱領》。可發出不同音階的電子計數機演奏效果媲美鋼琴，可帶來層次豐富的編曲，旋律音準和節奏，猶如原唱者高橋洋子，只不過是以清脆明亮的電子音色取代了原歌的人聲和樂器，令人想起MIDI或舊日電子遊戲的16-Bit音效卡。

あたりめ在今年1月也在Youtube上載過以5部佳靈通計數機來演奏米津玄師名曲《Lemon》，也是神乎奇技。在其片量更豐富的Twitter（@atarime__400）也於去年10月上載了3機版的《Lemon》Cover。看來あたりめ是米津玄師的樂迷，本身似乎也是鋼琴高手。

用計數機彈奏動畫及遊戲歌不是新事，玩這種音樂的人士通常已有一定鋼琴演奏根底，到尾也是講究左右手協調。另一位Youtube上的超級高手「It's a small world」則以3部至4部計數機Cover過《動物朋友》主題曲《歡迎來到加帕利公園》和《孖寶兄弟》Super Mario主題音樂。看來中國生產的平價佳靈通AR-7788及AR-8001都是計數機演奏家的恩物，皆因AR-7788據知可發出la、mi、fa 、#so la ti do#、 re音階；而AR-8001可發出do、re、mi、fa、so、la、ti do音階。兩款不同型號合用，就能組成需要的和弦。不過計數機終究不是鋼琴，有些缺失的音階難以「無中生有」，演奏者有時也會因應情況改編歌曲。

發聲電子計數機演奏小教學（來源：ドレミ付！1本指ピアノbyりょん）：

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