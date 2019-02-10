【C3AFA HK 2019】C3香港站十週年　幕後主理人回顧歷年最爆時刻

C3AFA香港站2019將於2月22至24日在會展舉行。不知不覺，這件日本動漫文化盛事來港已屆十年。2009年C3首次從日本走出海外，選中香港九展舉行，隔年起移師會展。去年跟新加坡亞洲動漫節AFA組成聯合新品牌C3AFA。我們有幸跟兩位C3AFA負責人—— 日本株式會社創通SOTSU版權事業本郭長田村烈，以及新加坡SOZO創辦人Shawn Chin一談，回顧C3AFA歷年經典陣容。

C3AFA 2019陣容公佈 三日見齊高橋洋子、茅野愛衣與東山奈央

C3 2019香港首賣高達模型 暗黑哥修羅 RG電鍍金迷 櫻初音快過日本

宅：2018年是以東南亞為基地的亞洲動漫節（Anime Festival Asia, AFA）首度來港，跟日本C3合作組成C3AFA品牌。想請問當初令兩大機構決定合作的契機是甚麼？

Shawn：C3在香港和日本東京都是一個大招牌。而我們AFA一直在東南亞如曼谷等地舉辦活動和演出，跟對方的任務和目標都一樣，合作成為夥伴自然是合理的。

兩位C3AFA負責人—— 日本株式會社創通SOTSU版權事業本郭長田村烈（左），以及新加坡SOZO創辦人Shawn Chin（右）。（黃正軒攝）

宅：AFA的表演主舞台I LOVE ANISONG曾為東南亞動漫迷帶來不少明星陣容，哪些表演嘉賓你最為印象深刻？

Shawn：身為活動主辦者，我們很重視和珍惜每一位光臨的嘉賓。實際上我很開心看到不少演出者與我們的活動一起成長。比較難忘的嘉賓，我想到在《超時空要塞 Frontier》中聲演雪露諾姆兼獻唱的May'n（中林芽依）於2008年首次來新加坡。LiSA於2011年到訪，後來大紅大紫；還有水樹奈奈聯同T.M Revolution的首次海外演出都是在AFA。我們很榮幸跟多位藝人一同成長。

宅：去年AFA和I LOVE ANISONG舞台移師香港。就你觀察，香港動漫迷、偶像粉跟新加坡的有何異同？

Shawn：全世界的動漫迷其實都很相似。由於香港地理位置較接近日本，比起新加坡，此地的動漫畫情報收集得較快，知道得也許比較多和深入。我們曾在新加坡舉辦乃木坂46的演出，一半觀眾來自中國。香港如此接近中國大陸，不少活動也吸引大量大陸Fans來到，這就是香港的地理優勢。

SKE48 in C3AFA HK 2018 (鍾世傑 攝)

宅：10年前是東京動漫盛事C3首度衝出海外，降臨香港。由九展到會展，去年易名為C3AFA，有甚麼事情是比較深刻難忘的？

田村：C3來港十年，感想難以盡錄，我個人最難忘的卻並非好事。2011年是C3由九展移師去會展舉行的第一屆。舉辦當日卻撞正「311海嘯」。我等C3負責人皆身在香港，開Show前一小時才聽到這個壞消息，卻跟日本方面失去聯絡。我們只知曉出了事，卻不知有幾嚴重，究竟繼續進行抑或中止活動？當時很猶豫。

除了一些嘉賓表演單位和參展商來不到外，最大的猶豫在於C3始終屬於娛樂行業，目的是帶給人歡樂。祖國發生如此慘況之時，是否應該在海外繼續進行活動？最終我們得以繼續進行，當然有些藝人不能出席，來得到的藝人便額外加演頂替，很團結幫助。很多香港動漫迷都表示體諒，更聲援日本。我和公司上下直至今日，仍對此莫大感恩。

宅：為何當年C3選擇香港做海外第一站？

田村：香港始終是亞洲的一個中轉站，我們將她當為一個方便的據點，有助推廣動漫文化到亞洲其他地方。始終當年我們計劃的海外發展是以亞洲為先，香港是個理想位置。

BANDAI NAMCO攤位宣傳人員穿起自護和聯邦軍服。 ＠C3AFA HK (鍾世傑 攝)

宅：2019年是《機動戰士高達》40週年。香港會不會有特別活動或展覽？好像去年時代廣場外的展覽？

田村：創通現正跟日本Gundam方面商討，將會把一些原本日本限定的高達40週年盛事帶來香港，不過細節暫時未能公佈。

宅：「C3」一名原意為人物（Character）、文化（Culture）及內容（Content），以推廣日本動漫流行文化為任務。多年來，C3的精神有無改變昇華。互聯網時代，一個大型動漫節對於動漫迷為何仍然重要？

田烈：現今的確很多東西可以由網上看到、買到。但對作品製作人的立場而言，現場感受到的迴響和震撼感覺更大，是不能在電腦或手機感受到的。大型活動會令到支持者的情緒和體驗更加充實。至於初衷和精神有無提昇，我會說C3由始至終都希望提供最難忘體驗給參觀者：見到當年最Hit事物。這方面，我們在這十年間已經有好大提昇，雖然仍有進步空間。往後只會繼續努力滿足參加者，熱情不退。

去年C3AFA HK的《高達00》talk show，吉野裕行（聲演阿路耶‧哈帝姆）及神谷浩史（聲演迪尼亞‧艾迪）到場見fans。

宅：不久的未來，C3AFA會到哪些城市舉行更多分站？

田村：4月份將去上海，其他地方正在計劃中，希望將香港的經驗帶到去。

宅：最後仍是請問一下，近年最轟動的來港嘉賓，你認為是哪位？

田村：每年的演出嘉賓都是極具人氣，各自有不同擁躉，使C3AFA入場人數保持增長。近年，我想是去年出席《高達00》活動的神谷浩史，邀請這位著名聲優來港絕對不容易，他的女性Fans面對跟偶像相見的珍貴一刻，都大排長龍至會場門外！