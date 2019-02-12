【欅坂46】渡邉理佐寫真集4月發售　邁亞密絕密泳裝照迎接初夏

欅坂46成員渡邉理佐的首本個人寫真集（名稱未定），將由集英社於4月10日發售。本作也是欅坂46當中第6名成員的個人寫真集。去年秋天，渡邉前往美國東海岸的邁阿密以及巴哈馬的拿索和伊柳塞拉島進行拍攝。在以粉色沙灘為其特徵的「IG美照」聖地巴哈馬粉紅沙灘等地點首次挑戰了泳裝拍攝。也造訪了大西洋和加勒比海所打造出來的世界奇觀「Glass Window Bridge」。其他像是內衣姿態和淋浴鏡頭也會收錄其中。而攝影師是由倉本GORI來擔任。

渡邉理佐是在2015年8月加入的1期生。身高166CM且擁有小臉美腿，是團體中的冷艷型美女，正在擔任時尚雜誌「non-no」的專屬模特兒。回顧拍攝，渡邉開心地說道「一直一直都很嚮往，心想總有一天想去看看的地方就是美國的邁阿密，在令人無法忘懷的美麗海岸和能夠遇見自然的巴哈馬，讓我拍攝了首次的個人寫真集。」而關於首次的泳裝攝影，渡邉表示「因為泳裝攝影也是第一次的關係，有些許緊張。不過受到開放的邁阿密和巴哈馬的氛圍之下，得以放鬆心情享受其中。」

渡邉理佐（集英社＠倉本GORI攝）

按圖看渡邉理佐美國邁亞密寫真集拍攝花絮▼

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從冷豔的鏡頭，到天真可愛的模樣，是凝聚了渡邉魅力的一本寫真集。渡邊在宣傳寫真集時說道「我想這會是一本能夠看見到了20歲而變得有點成熟的我，以及各位還未曾見過一般、屬於我的寫真集。這是一部將現在的渡邉理佐全部凝聚起來的自信之作，如果能夠讓更多的人看到的話，是很令人開心的事。」

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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