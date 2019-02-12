【情人節】任天堂Super Mario朱古力磚模　驚喜食出金幣蘑菇星星

《孖寶兄弟》Super Mario磚塊朱古力模勁過癮！情人節不夠兩日就到。各處鄉村各處例，日本情人節是女性出錢多過男性。女性除了送情人朱古力予另一半或心儀對象外，她們也要禮贈「義理朱古力」給職場男上司和同事，感謝他們平日工作上的關照。儘管今年有不少企業以滋擾和權力不平等為由禁止公司內收送義理朱古力，文化習俗始終難一時改變。 圖片：任天堂

任天堂推出這兩套《孖寶兄弟》瑪利奧超得意朱古力模，對煩惱送甚麼朱古力不失禮的女士而言，或者是慳錢環保又有心思的小工具。

《孖寶兄弟》Super Mario朱古力糖果模，啱晒整朱古力給遊戲電玩迷男性朋友。送義理朱古力給同事，市面上大把現成牌子有得選購；但如果送給意中人，落手落腳自家製朱古力還是最有心意。一套兩款《孖寶兄弟》矽質甜品模具「スーパーマリオ ホーム＆パーティグッズ」，原則上用來整冰粒、雪條、啫喱、餅仔都得。不過磚頭模是度身訂造用來整朱古力。九個格仔紋路還原《孖寶兄弟》中的普遍磚塊、問號磚塊和不能破壞的硬瓦磚塊，幾十年來的經典模樣，相信每個Gamer「日頂夜頂」都認得，現在還要食得！

更有趣的是任天堂將遊戲玩味放入設計。磚塊是很Iconic的藏寶箱，會不會吃出驚喜來？隨模附有六款Mario跳起頂磚雪條棍，Mario的拳頭連着道具如超越蘑菇、無敵星星和金幣，在使用時隱藏於朱古力醬中。最後要食客自己發現朱古力磚塊蘊藏的秘密，莫講情人節，Party中使用都好好玩。

第二款則是增強力量的道具糖果模，雕刻細緻，星星和蘑菇對眼有神，用來整整冰粒、啫喱、糖果或餅仔最好不過。隨模附送一紅一綠魚仔攪攪棒，飲凍飲啱晒。兩套模具在Amazon有得買，售價2,800日元（約港幣196元）。​

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