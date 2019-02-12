《Apex Legends》角色攻略：惡靈 WRAITH 技能介紹＆使用心得

【Apex Legends WRAITH 惡靈 技能介紹＆使用心得】講求團隊合作下，進攻﹑防守和支援，8 名角色以獨特的技能完成自己的職責及組成多個不同的小隊陣容。《Apex Legends》最具突進能力的惡靈，能在敵人和自己小隊間游走，甚至成為衝鋒陷陣的角色，很多玩家都喜歡打 Rush 而決定使用惡靈，但筆者認為，惡靈算是《Apex Legends》中數一數二難用的一名角色。

被動技能：魔音傳腦

「一道聲音將在危險接近時警告你。在你看來，它應該是在幫助你。」可能有不少玩家對官方的技能描述有點模糊，光看文字不太知道具體的內容是什麼。筆者也用了很多埸的時間去了解這個技能，其實是惡靈會根據遊戲的情況向玩家說話，而那些說話就是提示警告。例如，敵人在瞄準你或隊友時，惡靈會說：「他們正瞄準你」，而且這是惡靈自動偵測的。當惡靈作出警告後，玩家可以按鍵提醒其他隊友，這個被動就如同外掛般，幫助玩家發現危機。

惡靈WRAITH（《Apex Legends》官方宣傳片截圖）

戰術技能：踏入虛空

惡靈使用「踏入虛空」後，會進入一個虛空中來快速走位並迴避所有傷害，期間惡靈不能攻擊，也不會受到傷害。新手看到這個技能，可能會以為是「屈機」的無敵能力，無論是突擊還是逃走都後強。不過，事實並非如此，「踏入虛空」時惡靈的畫面不能看不到對手，在那個虛空中只有惡靈一個。作為逃跑時還好，如果是想要突入敵入陣地，玩家就必須預判敵人的位置，以及要有足夠的射術完成一對一，甚至一對多的情況。很多新手在使用後，往往太過急進跑上前，導致被圍死的情況常有發生。筆者建議，如果新手想練習惡靈的話，先把「踏入虛空」當作逃生技能，習慣了它的持續時間後，再嘗試利用來側擊，拉開敵人的注意，這真的比直接開「踏入虛空」就進入敵陣來得有用。

絕招：維度裂縫

《Apex Legends》唯一的空間傳送能力，惡靈使用就會在原地造出一個傳送門，60 秒內惡靈可以在另一個位置打開第二道傳送門，所有角色都可以使用這兩個傳送門移動到另一邊。這個能力最常用在跑圈時，如果發現有一個房區仍未被人搜過，但毒圈快要到來時，只要惡靈先使用「維度裂縫」打開進入圈內的傳送門就可以了。也有不少玩家用來穿梭高山和地面，因為《Apex Legends》沒有趺下傷害，只要在跳下去前和到地面後分別開傳送門即可快速接接這兩個地方，這方法大多用在知道有人在地下的時候使用，可以利用「維度裂縫」留一條後路。還有一個使用方法是雙虛空，在使用「維度裂縫」期間，快要接近房區或可能有敵人的地區時，先使用「踏入虛空」，再結束「維度裂縫」，這會比較安全一些。

角色定位

惡靈是一個比較難操作的角色，因為技能的操作上限很高，打陣地戰時可以作為突擊或後切的角色。而「維度裂縫」大都在跑圈作有作用，如果沒有這個機會的話，可以有整埸都沒有使用過絕招。玩家不用為了要用而用，如果放的位置和時機不好的話，「維度裂縫」可能會令小隊被敵人從後偷襲。槍械方面，惡靈較常會在近距離作戰，霰彈槍是必備的，和平使者／EVA都可以，甚至有玩家會同時使用兩把霰彈（配件足夠的埸合），確保近戰的能力。

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