【IZ*ONE】AKB48宮脇咲良霸氣回應點解棄日本揀韓國！

從日韓聯合選秀節目《PRODUCE48》誕生出的女團 IZ*ONE，跨國選秀成功炒熱話題，去年10月先在韓國以單曲《COLOR*IZ》出道，發行11天後即奪下「M Countdown」冠軍，榮登最短時間獲音樂放送節目冠軍的女團。12月則登上了日本音樂節目FNS歌謠祭，日前則發行單曲《想要你說喜歡我》正式進軍日本。 在IZ*ONE之中的三位日籍成員，宮脇咲良、矢吹奈子以及本田仁美，日前接受日媒訪問，大談遠赴韓國參加選秀的心路歷程。

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離開舒適圈 才能繼續磨練自己

當記者問到宮脇咲良，究竟是什麼原因讓她想去韓國參加節目，她說：「在AKB48的時候，不論是單曲center還是出演日劇之類的成就我都達成了，當我苦惱着如何使自己的實力更上一層樓時，發現來韓國參加訓練，或許是個讓自己離開舒適圈、磨練的好機會也說不定。」然而，實際上並不是宮脇以為的這麼簡單，在韓國訓練比想像中艱辛許多。

節目在經過了三個月的訓練後來到了初選階段，使用了投票的方式將96名參賽者分到了由高到低的6個組別當中，曾經獲得AKB48總選舉第三名的宮脇分配到了最強的A組、本田C組，而矢吹則被分到了最低的F組。光從初選開始，她們三人就深深體認到了韓國的偶像團體的強度與日本的差距是有多麼大。

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經驗越多，壓力越大

宮脇說自己比起其他的參賽者，擁有多七年的出道經驗，這本該是一件好事，但卻因為這份「七年的經驗」而讓她倍感壓力，她也說道：「每當我發現自己實力不足時，看見比我還努力的韓國練習生們，都會心想『我這七年到底做了些什麼』而對自己感到失望。」

以日本的偶像文化跟韓國來比，就已經有很明顯的差異了。關於這點宮脇說道：「在AKB48的時候，要是自己哪裡做得不好也沒關係，因為Fans會因為你『有努力』而繼續支持你，要是唱歌不好，可以用舞技來彌補。但是在韓國不一樣，你的唱歌實力跟舞蹈基礎就是你的全部，少了任何一個就等着被淘汰，這就是現實。」

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因為不想讓AKB48丟臉而持續努力

因為她們是AKB48的成員，所以等於一舉一動都代表着「AKB48」這塊招牌。原本初選分到F組的這件事，讓矢吹奈子感到毫無勝選希望，但卻因為不想被其他人覺得「原來日本的偶像就只有這點能耐」，而在心中燃起了繼續奮鬥的火焰，因此不斷努力着，最後以第九名的成績成為了正式團員。這種好勝的慾望也是推動她們不斷往前進的力量，就算在訓練的過程中因為多次失敗而感到絕望，但她們總是擦乾眼淚堅持下去，也沒有說出任何想要中途退出的話，全都是因為不想辜負眾多粉絲對她們的期望。

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她們三人原本在AKB48都有着不小的地位，來到了韓國後，現在要正式以IZ*ONE為名義，做為新人再次出道，脫離舒適圈對她們來說是否值得，這個問題目前並沒有答案，但正是因為脫離舒適圈，才真正了解到自己哪裡不足，進而將實力精進更上一層樓，成為自己心中真正的全方位偶像，也期待她們日後於IZ*ONE的表現。

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