Wonder Festival公布盾之勇者拉芙塔莉雅Figure　網民要細唔要大

遊戲動漫
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冬番動畫《盾之勇者成名錄》超萌浣熊耳女主角「拉芙塔莉雅」於Wonder Festival公布Figure化決定，未出就已經有網民先柴台？居然關「年紀」事！

海洋堂主辦、一年兩次的日本大型模型展「Wonder Festival」冬季場於2月10日舉行，新番或剛播完的動畫自然成為焦點，玩具迷又要大破慳囊。《盾之勇者成名錄》（盾の勇者の成り上がり）女主角浣熊亞人拉芙塔莉雅（Raphtalia）憑住極可愛造型和表現人氣高企，動畫迷自然期待她進一步商品化製作Figure。

壽屋（KOTOBUKIYA）會出拉芙塔莉雅成年期Figure，比例大小未公佈。

Good Smile Company會出拉芙塔莉雅黏土人。

不過兩間大廠牌Good Smile Company和壽屋（KOTOBUKIYA）選擇將成年版的拉芙塔莉雅做成Figure公仔，竟遭網民嫌老。有追番都知拉芙塔莉雅初出場時是幼女奴隸，一臉稚氣，但隨住歷練升級而「快速成長」為亭亭玉立、帶點御姐味的成年外貌。萌爆蘿莉姿態雖然只出場兩集，但觀眾似乎更加受落。2ch上很多人冷言冷語，對拉芙塔莉雅玩具不做蘿莉狀態表示失望。

2ch網民都幾Mean，要求出幼女版本都算，竟稱成年拉芙塔莉雅做「阿媽版」。

拉芙塔莉雅　蘿莉及御姐階段　前後比較：

出場時幼女拉芙塔莉雅是奴隸，無啖好食，因此男主角尚文請食飯時大快朵頤，開心樣惹人憐愛，難怪俘虜觀眾心。

係人都想摸拉芙塔莉雅頭，尤其蘿莉控朋友。

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拉芙塔莉雅升級成亭亭玉立御姐樣，性格也強勢了，對尚文的態度由之前的父親變成了丈夫，主動表白話要追隨尚文至天涯海角。

拉芙塔莉雅進入年輕女性階段（有排未到媽媽級，咪誇張），話要成為尚文的劍，此志不渝。

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其實成年拉芙塔莉雅都好可愛靚女，擁躉也多，只是幼女階段實在太得意，得意到令人不想她長大。加上蘿莉控本來便聲大點也惡點。當PULCHRA宣佈推出幼年期版本拉芙塔莉雅Figure，2ch網民便讚不絕口，直指決定正確甚至「英明」。

PULCHRA宣佈推出幼年期版本拉芙塔莉雅Figure。

2ch網民大讚PULCHRA出幼女拉芙塔莉雅是英明識玩。

只能夠說，當今世界是「得蘿莉控得天下」，PULCHRA深明此道就中獎了。《盾之勇者》男主角岩谷尚文也會推出黏土人，竟比拉芙塔莉雅更早製成原型。對Wonder Festival公佈的其他新番動畫人物Figure有興趣的讀者，都可以睇睇以下圖片選輯。

Good Smile Company《盾之勇者成名錄》男主角尚文的黏土人，原型比拉芙塔莉雅更早公開。

WING將推出人氣新番《五等分的新娘》的老婆候選人中野一花和中野三玖的1/7比例模型。

壽屋（KOTOBUKIYA）的《SSSS GRIDMAN》寶多六花Figure原型。

Good Smile Company《約定的夢幻島》主角艾瑪黏土人。

Max Factory推出手塚治蟲《多羅羅》男主角百鬼丸figma。

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