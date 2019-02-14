港產日系女團Ariel Project　日本偶像音樂祭與過江龍同台對憾

2019年香港首場日本偶像音樂祭要來了！由香港主辦方TALE策畫，於本週末2月16日至17日將在MOM Live House舉辦「TALE in Wonderland 旧正月スペシャル」！主辦單位TALE特別為大家帶來一場由日本和香港人氣偶像組合共聚一堂的精彩表演。

SAY-LA、chuLa、葉月あすか…按圖看「TALE in Wonderland 旧正月スペシャル」表演嘉賓▼

在日本有着「3000年一遇」高顏值的偶像團體SAY-LA、以BPM200！超快音樂節奏的涉谷原宿系偶像chuLa、和在亞洲各國活躍的日本個人偶像歌手葉月あすか將帶來精彩的演出。至於「香港代表」，則有潛力無限、像傳說的人魚般，以歌聲治癒眾人的香港偶像組合「Ariel Project」、及以獨特的音樂呈現社會多面向的偶像組合「ERЯOR」。

當然唔少得「香港代表」Ariel Project▼

兩組日本偶像團體SAY-LA和chuLa都是初次到香港遠征，這次可謂是由常客與新銳組成的雙重參戰！『TALE in Wonderland 旧正月スペシャル』，本週末就讓這5隊組合為大家帶來最精彩的演出吧！

【TALE in Wonderland Hong Kong 旧正月スペシャル 詳情】 日期：2019年2月16日(土) 會場：MOM Live House（香港北角英皇道113 - 121七海商業中心B39） 時間： Vol.1 (午) 12:30 Open 12:15 Start Vol.2 (夜) 16:30 Open 17:00 Start 演出者：Ariel Project (アリエルプロジェクト) 、chuLa、ERЯOR、SAY-L、葉月あすか 門票預約：http://www.talefes.com/newyearwonder19

【One-Man Live presented by TALE 公演詳細】 日期：2019年2月17日(日) 會場：MOM Live House（香港北角英皇道113 - 121七海商業中心B39） 開場/開演： 【chuLa ワンマンライブ in Hong Kong】 OPEN 12:15／START 12:30｜ 演出人員：chuLa 嘉賓：Ariel Project/葉月あすか 【SAY-LA ワンマンライブ in Hong Kong】(嘉賓：ERЯOR) OPEN 16:15／START 16:30｜ 演出人員：SAY-LA 嘉賓：ERЯOR/葉月あすか 詳細請參閱官方網站： http://www.talefes.com/newyearwonder19

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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