Switch Final Fantasy FF VII及FF IX 移植確定　冷飯繼續炒！

【Nintendo Direct 2019.2.13】Switch版 Final Fantasy VII和Final Fantasy IX確定推出，相較PS4和Xbox One推出較遲的Switch，一直是移植作品的熱門平台，今次任天堂直播亦公布一系列移植作，冷飯繼續炒！

已經不知道今次是Final Fantasy VII（FF VII）第幾次移植了，然而FF VII重製版卻一直未有消息，難道真的要等到PS5嗎？不過另一方面，相比FF VII，FF IX人氣雖然略低一點，但同樣是不可多得的神作；而其實在外國評分網站Metacritic上，FF IX是整個FF系列中評價最高的一集（FF IX評分為94分，而FF VII以92緊隨其後）；如果從來未接觸過FF IX，那今次Switch移植版就是一個很好的機會。

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另外也放出了《Hellblade: Senua's Sacrifice》（地獄之刃：賽奴雅的獻祭）、《Assassin's Creed III》（刺客教條3）、Mortal Kombat XI（真人快打XI）影片；就影片所見，刺客教條3的FPS數和流暢度都十分低，不知道是Ubisoft移植技術不足還是Switch的硬體性能始終無法應付刺客式開放世界了。不過發布會有說刺客教條3的Switch版在操作和系統上都以Switch為基準作出過調整，驟眼看起似乎加進了不少新元素，像是影片中示範的跳起鋤地攻擊、以及幻代成雀鳥移動，都是原作沒有的系統。反觀Hellblade的影片看起來就順眼得多；Hellblade是個獲獎無數的獨立遊戲，十分值得一玩。

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