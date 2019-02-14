Switch DAEMON x MACHINA 試玩版可供下載　體驗AC精神續作

遊戲動漫
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【Nintendo Direct 2019.2.13】《DAEMON X MACHINA》由《armored core》前製作人操刀，試玩版已免費開放下載，只要是喜愛機械人遊戲的朋友都要一試，此外，在2月13日的任天堂直播中，遊戲發售日亦已確定。

Switch獨佔作《DAEMON X MACHINA》由Armored Core（《裝甲核心》，台譯《機戰傭兵》）系列製作人佃健一郎操刀，早已被AC玩家視為系列精神續作；今次任天堂直播終於有具份量的情報，首先是發售日定於今年夏季推出（確實日期未公布），然後是遊戲試玩版已開放下載。

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試玩版「Prototype Missions」將提供4個關卡，讓玩家熟習遊戲操作及戰鬥系統，以及體驗如何為機械人升級。而在最後一個位務中更會有Boss戰，歡迎玩家積極挑戰。最後就是佃製作人表示接下將會有更多情報在Twitter中公開，希望玩家們可以去Follow遊戲的官方推特帳號

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