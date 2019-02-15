【平假名けやき46】欅坂46師妹團大個女！改名日向坂46單飛發展

日前平假名欅坂46（けやき坂46）成員柿崎芽實、加藤史帆、齊藤京子、佐佐木久美、佐佐木美玲、小坂菜緒在線上直播平台「SHOWROOM」上以 「ひらがなからのおしらせ」（平假名的告知），發布了今後相關動向的重要消息。

首先，柿崎芽實公開了「決定於3月27日發售出道單曲！」的消息，在成員的一片歡樂當中，加藤史帆公開了第二個消息「決定出道單曲合作企劃！」，與欅坂46出道單曲「沉默的多數」（サイレントマジョリティー）一同合作的時尚服飾訂閱服務公司「メチャカリ」再度合作電視廣告。也是繼2018年秋天平假名欅坂46的歌曲「JOYFUL LOVE」首次合作後，這次的出道單曲再次重啟合作。而直播到現在發布的種種新企畫彷彿回到欅坂46出道時一般。

左起：佐佐木美玲、齊藤京子、小坂菜緒、加藤史帆、柿崎芽實、佐佐木久美（Sony Music Labels）

接着，齊藤京子發布第三個新企畫「決定舉辦出道倒數計時公演」，時間在2019年3月5日（二）及3月6日（三）為期兩天舉辦，地點定於橫濱體育館，也同時代表這場演出將會是團體出道以來舉辦過最大規模的單獨公演。第四個由佐佐木美玲公開「單獨官方網站開啟」的消息，另外連同單獨的粉絲俱樂部也將在2月12日正午開放申請。第五個消息由小坂菜緒公開，伴隨着新官方網站、Fans club的開放，也將一同開放「出道倒數計時公演搶先預約」的購票通道。

正當成員們氣氛正高漲的時候，SHOWROOM的直播也來到尾聲。就在此時工作人員將一個信封拿給成員，什麼都還不知道的她們以為只有五個驚喜的消息，成員們紛紛表示「什麼？什麼？好可怕啊！」，隨後就在全場媒體以及Fans見證之下播放了驚喜影片，正式宣告團體即將改名的消息——平假名欅坂46將重生蛻變為「日向坂46」。各成員又驚又喜的站了起來，在驚訝的呼聲以及喜極而泣的聲音中，齊藤京子也忍不住開心的說道「（日向坂46這個名稱）太棒了！太棒了！」

直播結束後一眾成員接受媒體聯訪，以「日向坂46」的身分向大家說了團體的抱負，身為隊長的佐佐木久美表示「聽到日向坂46這個名字的時候有種溫暖的印象及感覺。是非常可愛的名字，團體的顏色也是天空藍，擁有朝更廣大的天空飛躍的涵義在裡面，對於構想這個名字的人，抱持滿滿的感謝，為了能夠成為與這個名字相襯的團體會更加努力。」隨着日向坂46以單曲出道，全新的坂道旅程也將繼續向上前進。

日向坂46全新團體照（Sony Music Labels）

【2019年3月27日(三) 發售 日向坂46 出道單曲】 初回仕様限定盤TYPE-A(SRCL-11121～11122) 不含稅 ￥1,713 CD+Blu-ray 初回仕様限定盤TYPE-B(SRCL-11123～11124) 不含稅 ￥1,713 CD+Blu-ray 初回仕様限定盤TYPE-C(SRCL-11125～11126) 不含稅 ￥1,713 CD+Blu-ray 通常盤(SRCL-11127) 不含稅 ￥972 只有CD

【日向坂46 出道倒數計時公演！！公演概要】 日程：2019年3月5日（二）、 6日（三） 開場：17:00 開演：18:30 會場：橫濱體育館（横浜アリーナ） 指定席：7,800円 親子席：7,800円

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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