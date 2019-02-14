Mario Maker 2 中文版6月登陸 Switch！新機關外仲有乜好玩？

曾經在Wii U及3DS上推出過的《Mario Maker》終於正式公布於Switch上推出。加入不少新遊戲元素外，更會同步推出中文版，相信各Mario fans不容錯過。

Mario Maker 2最大的特色便是可以自由創作不同的版面讓玩家挑戰，以傳統的過關形式去玩，而且自己設計的版圖可以上載至網絡讓其他玩家下載挑戰。當然亦可以免費下載其他玩家設計的版圖玩，創意無限大。今次Nintendo Direct內公布的影片中可以看到，遊戲基本內容玩法就同WiiU或3DS版大同小異，都是可以自由使用不同年代的Mario素材（人物、版面或敵人；可以設計8bit版或近代的3D版模組），挑戰性十足。在片中更可以見到Mario可以變貓（新加的素材），似乎會加入更多新道具、陷阱、機關及配件等。另外，操作介面亦改為圓盤設計，相信可以更方便用家利用Analog杆操作。

《Mario Maker》可以自行設計MARIO版圖，自己挑戰或提供給朋友玩。

當然可以免費上網下載其他玩家設計的版圖，不過暫時官方未有公布會否對應WiiU或3DS的版圖資料，如果Switch版可以對應的話就更有更多版圖可玩。

《Mario Maker 2》將會在2019年6月推出，中文版亦會同步發售，各為玩家當然會更高興啦！（香港Nintendo eShop幾時先有呀...）

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