【宅宅旅行團】跟翠如做果醬　和歌山昭和風莊園內有乾坤？

日本關西和歌山縣歷史深厚，又同ACG文化極有聯繫，我們的「宅宅旅行」代表翠如玩了多天仍樂而忘返，看過我們前一篇「歷女遊記」後，如果大家都很想到和歌山玩，別心急，翠如還有好介紹！

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別看翠如平日無時停，其實她都有文靜一面，今次其中一站就來到「秋津野 Akizuno GARTEN ENTRANCE」（秋津野ガルテン）學做果醬，事關水果是和歌山的名物，而其中「蜜柑」更是首屈一指，來這個裡就可以充分了解蜜柑的魅力。這個秋津野GARTEN有趣在是由一所過百年歷史的小學改建，園內還保留有不少校舍的文物，除了極具意義外，這裡還是一間旅館，開放給遊客入住，體驗普通酒店以外的住宿風情。

「秋津野 Akizuno GARTEN ENTRANCE」（秋津野ガルテン）是由一間超過百年歷史的校舍改建。（胡劍威攝）

基本資料：

地址：和歌山縣田邊市上秋津4558-8

交通：JR紀伊田邊站

官網：https://agarten.jp

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