【宅宅旅行團】日本和歌山 Adventure world 餵長頸鹿睇獅子熊貓

好多人去到日本關西和歌山都有個問題，就是為何四圍都是熊貓主題的東西？其實是由於這裡擁有日本最大級別的動物園「Adventure world」，園內不止有齊海陸空的動物供大家近距離接觸，更是全日本惟一繁殖熊貓的動物園，所以可愛的熊貓就成了和歌山白濱的代表。

和歌山「Adventure world」佔地非常大，內裡設有多個園區集齊海陸空的各種動物，包括有獅子、大象、長頸鹿、羚羊等的野生動物區「Safari world」、熊貓館、看企鵝、海豚等海洋動物的「Marine world」，而且有別於一般動物園，牠們好多都是住在特別打造的大自然環境中，並非以籠關著，遊客可以零距離親身體驗最真實一面的動物生態，肯定能夠像翠如一樣玩足全日。

可以坐可愛哥爾夫球車遊覽「Safari world」以最舒服的方式看野生動物。

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Adventure world資料：

地址：白濱町堅田2399

交通：JR白濱站轉乘巴士前往

官網：http://www.aws-s.com/en/

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