高達40週年 馬沙紅 渣古綠 INDEPENDENT光動能手錶　弘揚自護精神

遊戲動漫
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2019年是《機動戰士高達》Gundam系列踏入40週年。Bandai官方網店Premium Bandai跟星辰錶（CITIZEN）旗下潮流子牌INDENPEDENT推出兩枚高達40週年紀念錶款，竟以元祖高達之敵——自護軍標誌和「紅彗星」馬沙個人標誌為主題，戴起來真要高呼「ジーク．ジオン」（Sieg Zeon，即德語：自護萬歲）先似樣。

圖片：Premium Bandai Japan（p-bandai.jp）

Bandai官方網店Premium Bandai跟星辰錶INDENPEDENT推出一綠一紅兩款高達40週年紀念光動能腕錶，分別以自護軍標誌襯軍綠色，還有第二主角紅彗星馬沙個人標誌襯專用紅色，戴了馬沙版，不知時間會否行快三倍？

高達40週年紀念INDEPENDENT光動能錶渣古綠版本

高達40週年紀念INDEPENDENT光動能錶馬沙紅版本，不知時間會否快三倍？

「通過將圓形和正方形的矛盾形狀結合一起的設計，表達出『有意自由』，這是『獨立』的概念。」其實INDEPENDENT的牌子名，正好呼應了自護公國與地球聯邦對着幹的獨立精神。兩款相信型號為KL8-619-11光動能電波錶，功能方面配備Solartech無線電時鐘、日曆以及10 ATM防水等級的規格。設計上加入了大量《高達》中的自護軍元素。

錶面的黑色圓圈帶有自護軍機體能源傳輸管的風格，渣古一款銀綠配色主題鮮明，錶面刻有金色自護軍軍徽，側邊按鍵以IP黑處理。至於紅彗星馬沙的錶款是超級有型的黑紅配色，更顯奢華。除了有金色的馬沙個人標誌，亦搭配金色指針和按鈕，錶背跟渣古一樣，刻有自護軍的雷雕標誌及限量序號。

兩款高達40週年紀念版光動能錶都有專屬包裝，機動戰士高達Gundam 40週年的白色封套，以及燙有自護軍金箔標誌的黑皮奢華內盒。目前兩款光動能電波錶已於日本Premium Bandai接受預訂，皆定價54,000日元（已含稅），接近普通KL8-619-11日本未含稅定價（約28,000日元）的一倍。

包裝盒面會分別印上自護／馬沙標誌，再有高達40週年紙套。

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