狂賭之淵2 雙馬尾「蛇喰」濱邊美波　夥松村沙友理罕見孖辮同框

【狂賭之淵2 濱邊美波 松村沙友理】下個月開始即將在日本MBS/TBS電視台播放的動漫改編真人版連續劇《狂賭之淵》 第二季（賭ケグルイ season2）日前公開了最新劇照，這次公開的照片是由濱邊美波飾演的主角蛇喰夢子，以及乃木坂46成員松村沙友理飾演的百花王學園偶像夢見弖優芽美綁着雙馬尾的可愛偶像照片。

一直以來濱邊美波飾演的蛇喰夢子都是以「黑長直」的冷酷形象在劇中出現，這次與松村一藍一紅的王道偶像風格合照相當珍貴。網路上也有許多表示「好可愛！」、「真的是偶像！」等驚呼的留言。而在劇中與外表相反，其實相當腹黑的夢見弖優芽美有着什麼樣的陰謀，兩個人之間的「偶像對決」也格外讓人期待。另外，本作的電影版也將在今年5月於日本上映。

劇情簡介： 「私立百花王學園」是一所聚集着政商名流子弟名的學校。學生的階級是以「賭博」來決定，勝者將是支配的一方，敗者將被稱為「家畜」背負罵名生活在校園底層中。某天，有位名叫蛇喰夢子的轉學生，運用超高風險心理戰的賭博方式在校內引起了包括學生會在內的關注，學生會判定這名學生有「造成危險」的可能，因此多次派人向她挑戰，故事就在一連串的賭博大對決及校園故事中展開…

按圖看《狂賭之淵》系列劇照▼

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【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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