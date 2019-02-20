【欅坂46】小林由依全新寫真感情之構圖　三點式泳衣倫敦初體驗

欅坂46成員小林由依第一本個人寫真集《感情之構圖》日前公開了首張泳裝照。這次公開的照片是在倫敦的建築中拍攝，配著夕陽昏黃的燈光下，她嘗試了人生中第一次以三點式泳衣示人。在雜誌模特兒領域已經有經驗的她也展現出了自己的好身材，以及帶些「大人感覺」的性感表情。另外，除了三點式泳裝外，本作還收錄了她穿着內衣的照片，同樣是首次嘗試這種高露出度的性感拍攝，會展現出什麼風格也令人期待。

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本作是小林由依去年秋天到訪英國拍攝，在拍攝期間度過19歲生日的她，這部作品也充滿了許多回憶。不論是在倫敦知名的摩天輪「倫敦眼」、孕育英國搖滾的許多Livehouse、東南海岸上的布萊頓等，還首次挑戰泳裝拍攝。《感情之構圖》近日陸續公開多張可愛又唯美的照片，可以感受到會是一本能夠看到許多小林由依在英國最自然一面的寫真集。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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