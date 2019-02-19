【TGC神奈川2019】桐谷美玲打頭陣　孖乃木坂、欅坂46成員行騷

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【TGC神奈川2019 桐谷美玲 乃木坂 欅坂46】日前公開了將在3月30日於日本神奈川縣橫濱體育館舉辦的『マイナビ presents 第28回 東京ガールズコレクション 2019 SPRING／SUMMER（下稱TGC）』的追加演出嘉賓名單，其中包括作為模特兒及演員都有高人氣的新木優子、池田依來沙、桐谷美玲等人之外，近幾年從未缺席這個大型盛事的「坂道系列」偶像也公開了16名成員的模特兒名單。

乃木坂46成員包括白石麻衣、齋藤飛鳥、松村沙友理、堀未央奈、新内真衣、梅澤美波、山下美月；欅坂46成員小林由依、土生瑞穂、渡邊梨加、渡邉理佐；以及日向坂46中五位時尚雜誌專屬模特兒的加藤史帆、小坂菜緒、佐佐木久美、佐佐木美玲、高本彩花都將出席。

按圖看乃木坂46有份出席成員名單▼

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按圖看欅坂46、日向坂46有份出席成員名單▼

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另外，這次TGC與在3月21日上映的電影「PRINCE OF LEGEND」的聯名企劃第三波將以劇中六組王子的身分在會場的特設舞台出現。另外，這次 TGC將在會場中設置場內托兒所「TGC KIDS SPACE」，於開場至終演之間開放，如果有帶小朋友到會場的爸爸媽媽們，可以將孩子放置托兒所給予專業人員照顧。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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