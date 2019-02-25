8BitDo N30 Pro 2無線手掣測試：懷舊外型﹑兼容多平台

【 8BitDo N30 Pro 2無線手掣】以遊戲週邊產品著稱的 8BitDo，近日又推出了新的遊戲手掣， N30 Pro 2 以經典的配色和外表，吸引玩家的注意。8BitDo 指出， N30 Pro 2 手掣是過往手掣的全面升級，筆者馬上為大家帶來評測感受，看看 N30 Pro 2 是否如官方所講的出色。

外型顏色非常討好

N30 Pro 2 的外型設計吸收了GameCube﹑N64﹑Mega Drive，以及紅白機的元素，在顏色上明顯可以看到這四部經典主機的特色，N30 Pro 2 正正推出了四種不同的顏色供玩家選擇。比起 8BitDo 以往推出的手掣，這一款的外表非常突出，容易引起遊戲資歷深的玩家的共嗚。

+ 6 + 5 + 4

經典外型配合現代技術

N30 Pro 2 在懷舊的包裝下，性能保持到現今玩家對手掣的要求。手掣配有六軸體感（三軸陀螺儀﹑三軸加速度傳感器），玩家就算用來遊玩新的《Super Mario Odyssey》，也能使用六軸體感做上搖動手掣上跳的操作。當然 N30 Pro 2 包括了震動功能，可惜仍未能支援 HD 震動。同時，接口升級為現時主流的 USB-C，充電效果和方便性也大大提升。

按鈕手感評測

筆者拿到同由 8BitDo 推出的 SF30 Pro 來作比較，按鈕的設計沒有太大的分別，可是 N30 Pro 2 的「L2﹑R2」改為與「L1﹑R1」並排設計，玩家可能會不太習慣。按鈕也相對細小，不過回饋的速度較佳。筆者最欣賞的是 Joystick 的設計，旋轉推動時會隱約感覺到八角形方位的凹凸位，手感比完全順滑的 Joystick 佳。

+ 5 + 4 + 3

兼容多部主機

N30 Pro 2 的外表雖然是令人聯想到 Nintendo Switch，不過它還可以兼容多部不同的設備，包括 Windows﹑Android﹑macOS﹑Steam。無論在 Switch 上遊玩 Nintendo Entertainment System 的經典遊戲，還是在手機上用來食雞， N30 Pro 2 都能夠成為考慮之一。

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