日本美女漫畫家自畫「巨乳妹的煩惱」！網民震驚：老師人如其畫

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【日本巨乳漫畫家】日本角川（Kadokawa）將推出由漫畫家：西澤5mm（西沢5ミリ）的單行本漫畫《Give you my first time》，未知是否宣傳關係近日西沢老師於社交平台上現真身，網民驚見老師竟然是個女生，身材更是那麼「突出」！

「西澤5mm」（西沢5ミリ）老師將會首次推出《私の初めて、キミにあげます》單行本漫畫，憑書名網民總不會想到原來漫畫家竟然真身是個女孩，西沢 更公開了漫畫的造型，原來跟老師的樣貌、身材極度像樣！

日本角川將於3月1日推出 西沢5ミリ 首部單行本作品。（西沢5㍉▼3/1単行本発売 Twitter圖片）

而有19萬人跟隨的 西沢5㍉▼3/1単行本発売 的公式Twitter上，西沢老師更公開了自己的真身，原來「她」的真正女生之外，更是經常在網絡上發表「巨乳女生的煩惱事日常」的插畫作者；而知道西沢真身後，有網民留言：已愛上西沢老師了！

西沢5㍉ 老師是否人如其畫？還是漫畫以這位女生作宣傳？（西沢5㍉▼3/1単行本発売 Twitter圖片）

這張在網絡上大流行的「巨乳女生才有的煩惱」，成為一眾網民改編的漫畫對象。（西沢5㍉▼3/1単行本発売 Twitter圖片）

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