【日本巨乳漫畫家】日本角川(Kadokawa)將推出由漫畫家:西澤5mm(西沢5ミリ)的單行本漫畫《Give you my first time》,未知是否宣傳關係近日西沢老師於社交平台上現真身,網民驚見老師竟然是個女生,身材更是那麼「突出」!