【全球限量】Campfire Audio Andromeda S型格入耳速試

Campfire Audio限量版耳機Andromeda S,將經典作仙女座再改化,換上(鋼甲仙女)全球限量 2,000 對,專利 Tuned Acoustic Expansion Chamber(TAEC)技術加持,入手速試。

Campfire Audio 的耳機向來以星座命名,其新推出的限量版 Andromeda S(鋼甲仙女)全球限量 2,000 對。Andromeda S 為三路分音,內置 5 個動鐵單元 :兩組高頻、一組中頻及兩組低頻。由於 Campfire Audio 母公司就是著名線廠 ALO Audio,因此 Andromeda S 的原裝線也順勢用上 ALO Audio 出品的過千元 Litz 鍍銀線材,在配套方面其實都相當重錘出擊。

精鋼打造高剛性低失真腔體

Andromeda S 外殼物料用上不鏽鋼物料,經落錘鍛造後再以 CNC 加工,最後經鏡面拋光處理。做到高剛性、低失真同時,亦有助聲音密度的展現。造工方面,Andromeda S 全程於美國經人手製造,無論整體造功或個別特色細節都相當一絲不苟。Andromeda S 用上專利 Tuned Acoustic Expansion Chamber(TAEC)技術加持,更經專人作重新調聲,以令音色保持逼真細緻。至於其刻意採用的高剛度稜角設計及新式動鐵單元都能為極緻化聲音把關。

原真音色盡現 在細節與樂感間取得相當好的平衡

返復利用《Hotel California》、《酒紅色的心》及《Welcome to the New York》三首 FLAC@16/44.1 的檔案來測試,你會發現 Andromeda S 的聲音取向不會過分明顯,三頻平衡度相當細膩,聲音所呈現的空間感覺亦相當逼真具臨場感。如在《Hotel California》的前奏部分就展現出相當富綫條的細節分析力,樂器與樂器間的空間距離和綫條都相當有音樂感,調音方面屬於耐聽型取向。至於 Andromeda S 在演繹《酒紅色的心》時亦能駕馭男性聲音的特色,與背景音樂配合起來都相當能反映到日本音樂人對錄音的考究和心思,整體的聲音密度都是三首歌曲中之冠,而此耳機亦能完完本本反映出來。最後一試重 Beat 樂曲《Welcome to the New York》時,試出此耳機在低頻處理方面都相當具細節層次,即使如《Welcome to the New York》一類流行曲都能呈現出相當好的音樂感,悅耳之餘不失耐聽感。

Andromeda S 規格重點

♦ 類型:入耳式

♦ 單元:高音 ×2 + 中音 ×1 + 低音 ×2(5 動鐵)

♦ 響頻:10Hz 至 28kHz / 靈敏度:112.8dB/mW

♦ 阻抗:12.8Ω / 線材:ALO Litz 鍍銀線(3.5mm L 式鍍金插)

♦ 定價:HKD $9,280

♦ 查詢:3188 0767(ECT)

【本文獲「Post76玩樂網」授權轉載,原文:【Campfire Audio Andromeda S 速試 – 中性耐聽型格入耳】

立即下載: https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO