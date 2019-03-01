JAM×TALE 2019 日本偶像音樂祭 Ariel Project、ERЯOR 代表香港

香港大型偶像活動主辦單位「TALE」和日本最大的音樂流行文化主辦單位「＠JAM」，聯手共同舉辦亞洲區最大偶像音樂祭「＠JAM×TALE in Hong Kong 2019」將在本周六（2日）於香港Music Zone ＠ E-Max盛大展開。

本次的活動特別邀請了四組日本人氣偶像團體抵港演出，只要站上舞台，就是120%的全力勁歌熱舞！演出中段時的MC成員們的互動吐槽幽默感十足，並以帥氣偶像團體為目標「桜エビ～ず」 ，以遊戲人間的心情去解決人生一路上碰到課題（Task）為宗旨的偶像團體「Task have Fun」 ，不斷追求着自己理想中的「可愛！」和想被Fans「喜歡！」的正統派偶像組合「虹のコンキスタドール」，及以世界各地為舞台活動的新世代偶像組合「わーすた」。

按圖看JAM×TALE in Hong Kong 2019表演嘉賓▼

這次的「＠JAM×TALE in Hong Kong 2019」特別加入了兩組香港本地的偶像團體，包括像傳說的人魚般以歌聲治癒眾人的香港4人偶像組合「Ariel Project」、在港出道半年以獨特音樂呈現社會各種面相的偶像組合「ERЯOR」，今次也是ERЯOR值得紀念的首次參與。

【＠JAMxTALE in Hong Kong 2019 活動詳情】 日期：2019年3月3日(日) 會場：香港 Music Zone @ E-Max 開場：14：30；15：00開演 表演結束後就會進行VIP票&各隊伍的特典會 門票： VIP門票為全日套票，持有該票的人仕即可參加當天的表演，並獲得當日的特典 香港VIP專用預約 請査閲TALE網頁（預約中）：http://www.talefes.com/vip2019 1DAY VIP （3／3 限定150張）票價：HK$880／JPY12,800 ・持有VIP門票之人仕可以到前方VIP區及優先進場（按票號順序入場） ・凡成功購買VIP門票之人仕，即可參加終演後的全員握手會乙次和獲得是次活動特典記念T-SHIRT乙件（表演當日於櫃枱前領取） 一般門票於Cityline購買：https://bit.ly/2Huzq15 票價：HK$580／JPY8,500 出演：アリエルプロジェクト(from香港)／ERЯOR(from香港)／桜エビ～ず／Task have Fun／虹のコンキスタドール／わーすた(50音順) 主辦：Star Creative Production/TALE https://www.facebook.com/starcreativejp/

企劃：＠JAM/TALE 製作營運：Zeppライブ／TALE／Music Zone＠ E-Max 香港VIP專用預約請査閲TALE網頁：http://www.talefes.com/vip2019 日本VIP：イープラス http://eplus.jp/atjam-hkg/ TALE site: https://www.talefes.com/jamxtale2019 ＠JAM site: http://www.at-jam.jp/series/hongkong2019

本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】