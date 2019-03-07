行街砌模型？匠心社首創隨身噴油上色槍　空氣壓縮機USB充電

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

專門生產模型製作工具的日本廠牌「匠心社」將推出一支「USB充電式便攜上色噴槍」（ハンディーコンプレッサー ハンドピースセット），特色是可USB充電的空氣壓縮機體積極袖珍，真的可以袋落背囊隨身上色，行到邊，噴到邊，帶埋啲組件出街做也綽綽有餘。

預定今年5月經「青島文化教材社」發售的「USB充電式便攜上色噴槍」（ハンディーコンプレッサー ハンドピースセット），係由日本模型組裝工具廠牌「匠心社」設計。賣點是小巧易袋，支援USB充電。

雖然記者砌模型用過噴漆上色，不過只限使用原裝噴漆罐。個人見過專業玩具設計師為空氣壓縮機裝上噴槍或噴漆罐，以加強油漆噴射的力度和準繩度（換上不同槍嘴，使顏料的著色點集中，容易控制深淺和角度）。由於空壓機體積通常都不細，加上又要插火牛駁濕電驅動，基於線材和尺寸所限通常只能於固定工作室使用。

匠心社此款攜帶式噴槍，以固定壓力牢噴氣作用發揮功能。噴槍配備迷你的USB充電式空壓機，可無線使用，更可更換不同型號的槍嘴（而另購）。加上體積小巧便攜，如此一來真的「行到邊，噴到邊」，玩家想帶埋少量組件出街做、上油都得。

+2

匠心社 ハンディーコンプレッサー ハンドピースセット
參考售價約13,500（不包税）日元，預計2019年05月推出。

規格參考
壓縮機重量：260g
定格壓力：0.12MPa（参考値）
尺寸：直徑45mm × 全高110mm
充電：5V USB充電線
可能使用時間：約40分鐘（参考値）

【龍珠】《Dragon Ball Fighter Z》一番賞3月底發售
高達 SD三國創傑傳 呂布 貂蟬 趙雲模型款式公開 動漫化決定！
PUBG PS4版推HZD專屬造型　慶祝《Horizon Zero》兩週年！
Switch版《刀劍神域：虛空幻界 豪華版》最新宣傳影片公開
Tesla Model Y平價SUV即將登場！Elon Musk暗示車價及性能與3分別
復興倉頡！連登巴打教路三招輕鬆上手　手機APP助新手練習
Motorola 確定推出摺屏手機　經典 RAZR 有望復活
PS4/Switch 2019年3月必玩遊戲：DMC/全境/隻狼大作連擊忙到爆廠
被封殺的遊戲？「另類解讀」《還願》符咒讚揚領導人｜比利玩樂園
打牌打麻雀唔好戴Apple Watch？日漫畫家中招食唔出糊
日本新年號4月公布「安久」竟成大熱門　網民：以後要叫安久拉打
Tim Cook 指 Apple 前景非常樂觀　創新產品將會令人大嚇一跳
港攝影師闖北海道美瑛農地拍聖誕樹　觀光協會罕有以正體字喻守禮
【3D MMORPG手遊】《AxE：背水一戰》評測　賺錢方法秘訣在於……
育成、競速、經營！韓國手遊《DownHill Masters》已登陸Android
【PC Games】《Under Labyrinth》日本預約開始　體驗地底迷宮
大人氣MMORPG《黑色陰謀》推出手遊版本　現已開放事前登錄
FB Messenger隱藏Dark Mode？秘技立即變黑！簡單4步啟用夜間模式
逐點拆解網絡傳說 Momo Challenge：死亡遊戲真實存在？
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。