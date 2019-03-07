行街砌模型？匠心社首創隨身噴油上色槍　空氣壓縮機USB充電

專門生產模型製作工具的日本廠牌「匠心社」將推出一支「USB充電式便攜上色噴槍」（ハンディーコンプレッサー ハンドピースセット），特色是可USB充電的空氣壓縮機體積極袖珍，真的可以袋落背囊隨身上色，行到邊，噴到邊，帶埋啲組件出街做也綽綽有餘。

預定今年5月經「青島文化教材社」發售的「USB充電式便攜上色噴槍」（ハンディーコンプレッサー ハンドピースセット），係由日本模型組裝工具廠牌「匠心社」設計。賣點是小巧易袋，支援USB充電。

雖然記者砌模型用過噴漆上色，不過只限使用原裝噴漆罐。個人見過專業玩具設計師為空氣壓縮機裝上噴槍或噴漆罐，以加強油漆噴射的力度和準繩度（換上不同槍嘴，使顏料的著色點集中，容易控制深淺和角度）。由於空壓機體積通常都不細，加上又要插火牛駁濕電驅動，基於線材和尺寸所限通常只能於固定工作室使用。

匠心社此款攜帶式噴槍，以固定壓力牢噴氣作用發揮功能。噴槍配備迷你的USB充電式空壓機，可無線使用，更可更換不同型號的槍嘴（而另購）。加上體積小巧便攜，如此一來真的「行到邊，噴到邊」，玩家想帶埋少量組件出街做、上油都得。

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匠心社 ハンディーコンプレッサー ハンドピースセット

參考售價約13,500（不包税）日元，預計2019年05月推出。

規格參考

壓縮機重量：260g

定格壓力：0.12MPa（参考値）

尺寸：直徑45mm × 全高110mm

充電：5V USB充電線

可能使用時間：約40分鐘（参考値）