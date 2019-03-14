【PS4、Switch BLADE ARCUS Rebellion from Shinning 光明格鬥 刀鋒對決 反抗】SEGA「光明」系列RPG角色大亂鬥？！世嘉日前正式推出PS4、Switch版《光明格鬥 刀鋒對決 反抗》（BLADE ARCUS Rebellion from Shinning），繼承《BLADE ARCUS》以往的「光明」RPG角色外，更加入新作6名共21人角色互相2D格鬥！編輯部即時評測，格鬥爽快、故事吸引、收集角色素材也是遊戲焦點所在！

《光明之響》6新角參戰

《光明格鬥 刀鋒對決 反抗》（BLADE ARCUS Rebellion from Shinning）作為SEGA世嘉「光明」系列角色大亂鬥，當中來自6套RPG遊戲作品包括《光明之淚》、《光明之風》、《光明之心》、《光明之刃》、《光明之舟》等，將「遠古大陸亞爾夫海姆（アルフヘイム）」及「夢幻大陸安迪亞斯（エンディアス）」中選用兩個遊戲世界觀的角色，結合成一個全新的穿越世界互相競技。新的遊戲加入系列中最新作RPG作《光明之響 龍奏回音》的6名新角色包括悠馬、霧香、索妮雅、琳娜、傑斯特及愛克雪拉！

遊戲主題曲更由聲優 保志総一朗 主唱，夠熱血！

《光明格鬥》6名新角色

《光明格鬥》21名角色全面睇【點圖放大】

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原格鬥系統進化

《光明格鬥：刀鋒對決 反抗》（BLADE ARCUS Rebellion from Shinning）中，除了保留前作《光明格鬥：刀鋒對決 EX》同樣的2人組隊 2 VS 2 格鬥，更於每名角色加入「角色技能」強化，技能亦同時於施展「合作攻擊」時使用；格鬥老手當然會更易投入，但對格鬥初心的玩家系統亦有簡易輸入招式系統，方便新手挑戰BOSS級敵人（故事模式中BOSS級敵人為玩家所選角色暗黑入魔版）！

方向+A/B Dash衝刺攻擊為遊戲非常好用的招式！

對老手來說必殺技亦容易使出，只是系統變化不大，回歸格鬥遊戲基本。

200+ 光明美圖收集

集結「光明」RPG系列，《光明格鬥：刀鋒對決 反抗》追加Art Gallery模式，收錄200張以上的美術插圖，玩家可透過故事進行或網路對戰等各種途徑來取得「CP（Contract Point）」點數，並利用CP點數來解鎖這些美術插圖隨時鑑賞，更能了解6套光明系列RPG故事。

SEGA舉辦發售記念活動，送聲優簽名色紙！

為記念《BLADE ARCUS Rebellion from Shining》今天正式發售，SEGA將送出2張擔當遊戲角色的聲優的簽名色紙！參加方法很簡單，只需Like及Share SEGA的活動帖子，並留言記下這款遊戲的魅力，寫得最好的玩家就有機會贏到 聲演霧香的早見沙織小姐及聲演悠瑪的島崎信長先生 的簽名色紙！活動帖子的網址為http://bit.ly/2W1Ohm7。記得同時Like SEGA香港Facebook頁面( https://www.facebook.com/sega.asiacs.hk/ )，下次活動可能會在那邊舉行！

1. 招募期間

3月14日（四） ～ 3月 28日（四）23:59

2. 參加條件

香港Facebook用戶

3. 參加方法

Like並Share SEGA香港Facebook頁面，及於SEGA Facebook專頁留下《BLADE ARCUS Rebellion from Shinning》有什麼魅力吸引玩家（留言截至2019年3月28日（四）香港時間 23:59 止），專頁將揀選一位留言精彩的讀者得獎。

4. 公布日期

2019年4月3日（三）

5. 獎品內容

聲演霧香的早見沙織小姐及聲演悠瑪的島崎信長先生的簽名色紙各１張。