三國專家Kana若依推介iPhone必玩三國game！兼3月限定遊戲優惠

三國遊戲近年在手機上推出不少新作，有經典的戰略玩法、亦有爽打的動作遊戲，今次就找來三國專欄作家「Kana若依」，為大家分享三款三國遊戲作品，以及Apple最近舉行「三月三國」活動優惠。

Kana若依，曾經在遊戲雜誌工作差不多6年，那時她在雜誌內連載「漫遊說三分」的三國人物專欄，受到不少讀者歡迎。後來找到出版社輯錄成書，推出了《打爆真．三國歷史》，更找來陳某畫新書封面以及農夫C君在書內的推薦。

Kana暫時熱玩3款三國主題的手機遊戲。（林勇攝） 自細都是「三國」粉絲的Kana，皆因小學時看過「央視」的《三國演義》劇集，就對三國世界特別著迷。那時超任推出不少三國遊戲，尤其是光榮《三國志英傑傳》、《孔明傳》以及《曹操傳》，都是十分喜歡的作品。 「最喜歡的《曹操傳》，不單故事劇情又寫得很生動，而且遊戲中有「魔王孔明路線」，魔王上了孔明身上變奸，曹操就化身英雄引兵打蜀國消滅魔王、解放魔王，灑花完結！」Kana愈來愈起勁地道。

三國主題的手機遊戲方面，Kana就最近正在玩《新．三國志手機版》、《極無雙》以及《將膽》。就由Kana為大家分享各遊戲的特色。

《新三國志手機版》緊張感十足、較hardcore向的三國遊戲。（林勇攝） 新三國志手機版

對應系統：iOS 《新．三國志手機版》正是由光榮正式授權的三國志遊戲，遊戲畫面美術風格以及人設與以前《三國志》系列很相像，戰略性豐富。玩家最大的目，就選擇魏、蜀、吳，其中一勢力中鬥爭天下。以前《三國志》只需要與電腦戰鬥，此作則需要上線與其他玩家爭霸，攻打其他玩家的城去搶奪資源。喜歡正統三國志遊戲派的玩家，或想同其他玩家切磋都很值得一試。 下載連結（按此）

《新三國志手機版》遊戲圖片（按下圖放大）

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三月三國限時優惠：新三國志手機版

- App Store 限定：升級首儲禮包重置 - 武將賈詡、寶物經驗 x1800、元寶 x900、大吉大利 x10 （價值約港幣$1,700)（舊版本首儲禮包：武將趙雲、一籠包子、中級資源箱 價值約港幣 $850，加碼一倍） - +所有元寶首儲優惠重置 （五折優惠） - 限定日期：8／3 - 10／3

武將賈詡的戰力及智慧都十分高

《極無雙:覺醒》遊戲圖片（按下圖放大）

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三月三國限時優惠：極無雙

- App Store 限定：升級首儲禮包重置 - 紫色品質武將大喬（舊版本首儲禮包：藍色品質武將貉蟬） - +所有鑽石首儲優惠重置 （五折優惠） - 限定日期：15／3 - 17／3

《將膽-超越本格三國志》遊戲圖片（按下圖放大）

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三月三國限時優惠：將膽