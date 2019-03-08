三國專家Kana若依推介iPhone必玩三國game！兼3月限定遊戲優惠

遊戲動漫
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三國遊戲近年在手機上推出不少新作，有經典的戰略玩法、亦有爽打的動作遊戲，今次就找來三國專欄作家「Kana若依」，為大家分享三款三國遊戲作品，以及Apple最近舉行「三月三國」活動優惠。

Kana若依，曾經在遊戲雜誌工作差不多6年，那時她在雜誌內連載「漫遊說三分」的三國人物專欄，受到不少讀者歡迎。後來找到出版社輯錄成書，推出了《打爆真．三國歷史》，更找來陳某畫新書封面以及農夫C君在書內的推薦。

Kana暫時熱玩3款三國主題的手機遊戲。（林勇攝）

自細都是「三國」粉絲的Kana，皆因小學時看過「央視」的《三國演義》劇集，就對三國世界特別著迷。那時超任推出不少三國遊戲，尤其是光榮《三國志英傑傳》、《孔明傳》以及《曹操傳》，都是十分喜歡的作品。

「最喜歡的《曹操傳》，不單故事劇情又寫得很生動，而且遊戲中有「魔王孔明路線」，魔王上了孔明身上變奸，曹操就化身英雄引兵打蜀國消滅魔王、解放魔王，灑花完結！」Kana愈來愈起勁地道。

三國主題的手機遊戲方面，Kana就最近正在玩《新．三國志手機版》、《極無雙》以及《將膽》。就由Kana為大家分享各遊戲的特色。

《新三國志手機版》緊張感十足、較hardcore向的三國遊戲。（林勇攝）

新三國志手機版
對應系統：iOS

《新．三國志手機版》正是由光榮正式授權的三國志遊戲，遊戲畫面美術風格以及人設與以前《三國志》系列很相像，戰略性豐富。玩家最大的目，就選擇魏、蜀、吳，其中一勢力中鬥爭天下。以前《三國志》只需要與電腦戰鬥，此作則需要上線與其他玩家爭霸，攻打其他玩家的城去搶奪資源。喜歡正統三國志遊戲派的玩家，或想同其他玩家切磋都很值得一試。

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《新三國志手機版》遊戲圖片（按下圖放大）

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三月三國限時優惠：新三國志手機版

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- 限定日期：8／3 - 10／3

武將賈詡的戰力及智慧都十分高

很有《無雙》風格的三國動作遊戲。（林勇攝）

極無雙:覺醒
對應系統：iOS

三國類別的動作遊戲，內裡主線故事模式逐關挑戰，看似平平無奇又是黃巾之亂或打董卓，故事卻非常奇幻。玩家開始時並非「劉、關、張」開始，而是由劉、關、張的三個後裔做主角；「關平」 是關羽的兒子、「張苞」 張飛的兒子、還有「劉舞嬋」 遊戲的原創角色（劉禪的妹妹）。故事亦非常特別，大魔王蚩尤復活，更不斷附身於不同三國角色上，名將之後則需要將大魔王打敗以及將國家解放，故事架構超出一般三國遊戲，有點《無雙Orochi》的影子。戰鬥就跟大家玩《無雙》遊戲比較近似，不斷斬殺十分爽快。

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《極無雙:覺醒》遊戲圖片（按下圖放大）

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三月三國限時優惠：極無雙

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《將膽》同樣戰略的玩法，但比起新三國志簡單一點。（林勇攝）

將膽-超越本格三國志
對應系統：iOS

強調玩家是一位君主招攬三國武將去統一天下的遊戲，遊戲最特別之處，便是輕玩家向，有點不同於前文的《新．三國志》。遊戲中亦都有團戰元素，但其他玩家都不會那麼輕易被攻城。戰鬥以即時戰略形式進行，不過遊戲比較適合如iPad的大畫面比較易操作（雖然如覺得麻煩大可以設定「自動」），戰力夠高電腦會幫玩家輕易取勝，很輕鬆地一關又一關地戰勝，打得爽快。

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《將膽-超越本格三國志》遊戲圖片（按下圖放大）

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三月三國限時優惠：將膽

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