Marvel 隊長．零劇透觀後感：完美補完 MCU 但有 Zelda 既視感？

《Avengers 4: Endgame》下個月就會上畫,而 Marvel 就聰明地早一個月先帶來貝兒娜森(Brie Larson)主演的《Marvel 隊長(Captain Marvel)》,介紹一下這個有可能在未來對陣 Thanos 起關鍵作用的新英雄角色。

宅民黨「有機男」Aaron雖然對 Captain Marvel 無愛,不過作為 MCU 電影的 Fans,最怕被劇透,所以趁3月6日《Captain Marvel》甫上畫就購入最早的早場戲票,入場「打定針」!以下就為各位帶來最速的觀後感(放心,零劇透,打算入場的各位可以放心食用)。

《Marvel 隊長(Captain Marvel)》由貝兒娜森(Brie Larson)主演今天在香港上映。

擺脫「英雄起源」的老套路 - 讓人想起《薩爾達》?!

近年不論是 Marvel 還是 DC 電影,要介紹一個新英雄登場,來來去去的鋪排都差不多,大多是講主角如何「意外」地獲得力量、但不知道自己的真正使命,在挫折、潦倒之後才真正踏上英雄之路。

這種手法對於個別英雄(例如 DC 近年的《神奇女俠》、《水行俠》)而言十分有效,但由於 Marvel 電影已有一個十分完整的宇宙觀,再出現類似情節只會予人不斷重覆自己的厭煩之感。

然而這次《Captain Marvel》的鋪排卻完全癲覆了這一點,在電影開始時,主角 Carol Danvers 是呈半失憶狀態,沒有身為地球人的半點記憶,甚至連自己的真名都不知道(沒錯,她不知道自己叫 Carol Danvers)。

在這個狀態下開啟故事,Captain 她與觀眾基本上都是一樣的對自己身世一無所知,隨著故事推演,觀眾就可以與她同步的認識 Captain Marvel 的身世,代入感自然更強。

這種靠「失憶」來開展故事的手法,近年在遊戲界別也不陌生,其中最令人印象深刻的,必數兩年前隨 任天堂 Switch 上市的護航大作《Legend of Zelda - Breath of the Wild(薩爾達傳說 - 曠野之息)》,有玩過本作的必然有同樣的共鳴。

《曠野之息》的遊戲故事開首,主人翁林克 Link 就是從百年沉睡中醒來,對於自己的過去一無所知,不過透過收集散落在世界各地的「記憶」,才讓玩家與林克一同發挖過去與 Zelda 公主生活、以及與 Ganon 之間的戰鬥

角色塑造尚算討好、力求接棒 Tony Stark

在《Captain America 2: Winter Soldier》中,Nick Fury 說:「上一次我信任某人,代價就是失去了一隻眼」,究竟是甚麼令他如此狼狽?今集有完整交待事情的前因後果,另外,《Captain Marvel》對 Nick Fury 的性格補完亦是另一亮眼之處

老實說,飾演 Captain Marvel 的 Brie Larsson 絕非典型的美女角色(望望紅女巫與黑寡婦?),在事前的電影宣傳當中,亦未能令觀眾對 Brie 版本的 Captain Marvel 有一個好的預期(第一條預告就是要她毆打老人家…),現在回想起來,Marvel 似乎是要製造事前的反差,讓 Captain 真正登場時更為討喜。

Carol Danvers 在戲中的形象有點早期 Tony Stark 的影子,性格鮮明活潑、偶爾毒舌,雖然 Marvel 方面有意地在劇本中滲入女權主義訊息,將 Carol Danvers 不靠男人的堅強、舊社會的性別歧視問題一一帶出,但整體處理未見突兀,個人認為尚可接受。

另外,長髮造型亦頗有效地掩蓋了 Brie Larson 面型太方的缺點,希望往後 Marvel 不要跟足原著,剪短 Carol 的頭髮…不信?大可以看看劇照:

繼續彩蛋爆發、Marvel 電影宇宙的絕妙補完

而作為 Marvel Fans,看《Captain Marvel》最高興的地方莫過於今集補完了 MCU 歷史上的諸多空白位,在片中極多的彩蛋與劇情推進中,《Captain Marvel》一次過解開了幾個在 Fans 圈中談論已久的謎團,例如「Avengers 的來歷」、「無限寶石的來去」、「Nick Fury 的左眼是為何而瞎」等等。

講到彩蛋,最後當然要提提大家,今次《Captain Marvel》一如既往有片尾彩蛋,而且還是雙彩蛋,各位 Fans 記住完場坐到電影人員名單出完再走呀!