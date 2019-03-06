Marvel 隊長．零劇透觀後感：完美補完 MCU 但有 Zelda 既視感？

《Avengers 4: Endgame》下個月就會上畫，而 Marvel 就聰明地早一個月先帶來貝兒娜森（Brie Larson）主演的《Marvel 隊長（Captain Marvel）》，介紹一下這個有可能在未來對陣 Thanos 起關鍵作用的新英雄角色。

宅民黨「有機男」Aaron雖然對 Captain Marvel 無愛，不過作為 MCU 電影的 Fans，最怕被劇透，所以趁3月6日《Captain Marvel》甫上畫就購入最早的早場戲票，入場「打定針」！以下就為各位帶來最速的觀後感（放心，零劇透，打算入場的各位可以放心食用）。

《Marvel 隊長（Captain Marvel）》由貝兒娜森（Brie Larson）主演今天在香港上映。

擺脫「英雄起源」的老套路 － 讓人想起《薩爾達》？！

近年不論是 Marvel 還是 DC 電影，要介紹一個新英雄登場，來來去去的鋪排都差不多，大多是講主角如何「意外」地獲得力量、但不知道自己的真正使命，在挫折、潦倒之後才真正踏上英雄之路。

這種手法對於個別英雄（例如 DC 近年的《神奇女俠》、《水行俠》）而言十分有效，但由於 Marvel 電影已有一個十分完整的宇宙觀，再出現類似情節只會予人不斷重覆自己的厭煩之感。

然而這次《Captain Marvel》的鋪排卻完全癲覆了這一點，在電影開始時，主角 Carol Danvers 是呈半失憶狀態，沒有身為地球人的半點記憶，甚至連自己的真名都不知道（沒錯，她不知道自己叫 Carol Danvers）。

在這個狀態下開啟故事，Captain 她與觀眾基本上都是一樣的對自己身世一無所知，隨著故事推演，觀眾就可以與她同步的認識 Captain Marvel 的身世，代入感自然更強。

這種靠「失憶」來開展故事的手法，近年在遊戲界別也不陌生，其中最令人印象深刻的，必數兩年前隨 任天堂 Switch 上市的護航大作《Legend of Zelda - Breath of the Wild（薩爾達傳說 － 曠野之息）》，有玩過本作的必然有同樣的共鳴。

《曠野之息》的遊戲故事開首，主人翁林克 Link 就是從百年沉睡中醒來，對於自己的過去一無所知，不過透過收集散落在世界各地的「記憶」，才讓玩家與林克一同發挖過去與 Zelda 公主生活、以及與 Ganon 之間的戰鬥

【Zelda BOTW 攻略專區】薩爾達－曠野之息攻略專頁

角色塑造尚算討好、力求接棒 Tony Stark

在《Captain America 2: Winter Soldier》中，Nick Fury 說：「上一次我信任某人，代價就是失去了一隻眼」，究竟是甚麼令他如此狼狽？今集有完整交待事情的前因後果，另外，《Captain Marvel》對 Nick Fury 的性格補完亦是另一亮眼之處

老實說，飾演 Captain Marvel 的 Brie Larsson 絕非典型的美女角色（望望紅女巫與黑寡婦？），在事前的電影宣傳當中，亦未能令觀眾對 Brie 版本的 Captain Marvel 有一個好的預期（第一條預告就是要她毆打老人家…），現在回想起來，Marvel 似乎是要製造事前的反差，讓 Captain 真正登場時更為討喜。

Carol Danvers 在戲中的形象有點早期 Tony Stark 的影子，性格鮮明活潑、偶爾毒舌，雖然 Marvel 方面有意地在劇本中滲入女權主義訊息，將 Carol Danvers 不靠男人的堅強、舊社會的性別歧視問題一一帶出，但整體處理未見突兀，個人認為尚可接受。

另外，長髮造型亦頗有效地掩蓋了 Brie Larson 面型太方的缺點，希望往後 Marvel 不要跟足原著，剪短 Carol 的頭髮…不信？大可以看看劇照：

繼續彩蛋爆發、Marvel 電影宇宙的絕妙補完

而作為 Marvel Fans，看《Captain Marvel》最高興的地方莫過於今集補完了 MCU 歷史上的諸多空白位，在片中極多的彩蛋與劇情推進中，《Captain Marvel》一次過解開了幾個在 Fans 圈中談論已久的謎團，例如「Avengers 的來歷」、「無限寶石的來去」、「Nick Fury 的左眼是為何而瞎」等等。

講到彩蛋，最後當然要提提大家，今次《Captain Marvel》一如既往有片尾彩蛋，而且還是雙彩蛋，各位 Fans 記住完場坐到電影人員名單出完再走呀！