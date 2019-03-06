數碼暴龍賀20歲變大個　新劇場版明年上映　初音唱Butter-Fly？

《數碼暴龍》Digimon系列今年正式踏入20週年，被選中和無被選中的細路都變大個了，當上父母更非少數。官方近日公佈2020年春季將上映全新劇場版，戲名簡潔地暫為《數碼暴龍》。官方亦會同虛擬歌手初音未來有合作計劃，大家有可能聽初音唱《Butter-Fly》？

《數碼暴龍：滾球獸的誕生》在1999年3月上映，加上火紅的電視版動畫令成個系列風靡全世界。不知不覺今日就是《數碼暴龍》系列榮登20歲的一日，官方趁此宣布明年將上映全新劇場版，亦公開八神太一與亞古獸拖手的視覺圖。

數碼暴龍20週年新劇場版，八神太一與亞古獸視覺圖。

下圖造型所見，一眾「被選中的細路」在此部新劇場版似乎都是進入社會的成年人了。新劇場版幕後陣容，關弘美任監製，本鄉昭由及中鶴勝祥等電視動畫原班人馬負責劇本原案同角色設計，渡邊健史擔任數碼暴龍角色設計。角色造型、聲優人選就大致繼承2016至2018年間推出的OVA《數碼暴龍 tri.》。但元永慶太郎執導的《tri.》在作畫和劇情曾受擁躉垢病，看來都是要調整期望值才入場支持吧。

數碼暴龍20週年新劇場版，一眾被選中的細路都已經好成熟，甚至比《tri.》的高中生更大。

廿年人事幾番新。於1999至千禧年電視版內，為武之內空配音的聲優水谷優子，和八神太一的聲優藤田淑子已先後因癌症離世。經典主題曲《Butter-Fly》主唱者和田光司亦於《數碼暴龍 tri.》第三章OVA製作期間因鼻咽癌離世。《數碼暴龍》官方將跟虛擬歌手初音未來合作，也公開亞古獸跟初音未來一同飛躍之概念圖。由《數碼暴龍 tri.》角色設計宇木敦哉（Atsuya Uki）所繪畫，此概念圖係以《數碼暴龍 tri.》首次公佈的視覺圖（也是宇木敦哉的作品）為設計藍本，初音同亞古獸周圍都有蝴蝶飛舞，似乎明示初音即將獻唱神歌《Butter-Fly》？