JoJo奇妙冒險5黃金之風　千值練喬魯諾人偶筆：罰抄大叫無駄無駄

《JoJo奇妙冒險第5部黃金之風》的電視動畫差不多播到一半，千值練亦趁勢推出主角「喬魯諾喬巴拿」（Giorno Giovanna）的人偶筆，用來罰炒「無駄無駄」一流？商品名「喬魯諾喬巴拿模型筆」（ジョルノ・ジョバァーナ フィギュアペン），其原型早於冬季Wonder Festival現身，預定於今年6月發售。

JoJo奇妙冒險第五部黃金之風（Vento Aureo）的TV動畫都播到近半，日本玩具廠牌千值練推出男主角喬魯諾喬巴拿（Giorno Giovanna）的Figure原子筆。「喬魯諾喬巴拿的身體竟然藏著一支筆！黑幫人物『喬魯諾喬巴拿』變成原子筆，作為奇妙的雜貨商品登場。本體內藏原子筆的筆芯，靴的部分則是筆尖。石柱風格的底座是豪華的「筆架」，可以完美展示喬魯諾喬巴拿的本體。」官網簡介如是說：「原子筆筆芯是黑色。筆芯用完後請作為觀賞用商品使用。」

JoJo奇妙冒險第5部黃金之風Vento Aureo千值練喬魯諾喬巴拿Giorno Giovanna人偶原子筆，帶有文藝復興時代希羅雕像的風格，正可呈現「意大利迷」作者荒木飛呂彥所鍾意的美學。

意大利拿玻里長大的喬魯諾喬巴拿係第五部的JoJo（實際上是「GioGio」因為意大利文沒有「J」字），表面上是個打扮大膽、形象妖冶如舞男的古惑仔；實際上他是本性正直的熱血青年，跟馬丁路德金同樣「有一個夢」：成為「黑道明星」。喬魯諾對當地最大社團「熱情」（Passione）賣白粉給年輕人散播毒害的行徑深惡痛絕。他加入同樣有着正義之心的「布羅諾布加拉提」陣營下，跟隊員不斷立功紮職上位，藉以親近該黑幫神秘首腦「老闆」，將其剷除成為龍頭，改革地下秩序。然而「熱情社」職員皆是身懷致命「替身能力」的猛人，令喬魯諾同布羅諾等手足陷入一場又一場艱苦激戰中。

JoJo奇妙冒險第5部黃金之風Vento Aureo千值練喬魯諾喬巴拿Giorno Giovanna人偶原子筆的形塑都幾忠於動畫。

撇除超現實、鬥智鬥力的替身頭腦戰情節，《黃金之風》充滿義氣元素，倒令人聯想起《古惑仔》、《龍虎門》之類港漫江湖書。喬魯諾喬巴拿的真正身世是JoJo頭三部大反派「Dio」之親生兒子，所以他同人搏拳的呼喝聲都跟足老竇般「無駄無駄」。只是「英雄莫問出處」，身為魔頭後代卻無影響他追求正義的意志。其替身能力「黃金體驗」雖無強大破壞力，卻可賦予生命給接觸到的任何死物，亦能將物品轉換成人體器官。配合喬魯諾的冷靜思維同判斷力，可發揮極高性能。

簡單看看喬魯諾喬巴拿模型筆的樣本照片，人偶部份形塑雕功和塗裝都算細膩，還原喬魯諾格外「姿整」的三捲金髮、臭串表情及像Model的JoJo立叉腰姿勢，站在古希臘或羅馬式石柱形狀、格調典雅的座基筆架上，可謂符合了作者荒木飛呂彥對文藝復興意大利古典美學的厚愛。服裝上的皺褶和其他細節，例如巨襟衫領的黃金翅膀裝飾、瓢蟲扣針都透過高質雕刻工藝和不俗上色，忠實呈現。而最過癮是右腳底連着黑色原子筆（根據黃金體驗的設定，喬魯諾確能在腳低收埋枝筆），可以拎起對長腳來罰抄「無駄無駄」，正是睇得又寫得，玩味及得上《國產零零漆》的風筒鬚刨！

圖片：千值練（sentinel-toys.com）

電視動畫 『JoJo的奇妙冒險第五部黃金之風』 喬魯諾‧喬巴拿 人偶筆

售價：¥5,400 (含稅) / ¥5,000 (未稅)

發售日期：2019年6月

尺吋：全高~180mm (本體: ~140mm)

材料：ATBC-PVC, ABS

包裝：開窗彩盒 W120mm, D65mm, H180mm