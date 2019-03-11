王國興分享李小龍「珍貴拳賽片」　穿越時空搦戰韓國UFC拳手？

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王國興Facebook分享李小龍絕密拳賽片！竟是龍哥超越時空來到現代，於UFC鐵籠擂台搦戰韓國拳手！夢幻MMA激戰超震撼！前工聯會立法會議員王國興竟當上了KOL，今午（3月11日）在其Facebook專頁上載了一條由港區人大代表蔡素玉傳來的「非常珍貴」，「一代宗師李小龍」綜合格鬥賽事，擊敗當時為韓國冠軍拳手之「三個回合拳賽實錄」... 不過，點解龍哥同對手個樣充滿「塑膠味」？

以「日以繼夜、夜以繼日」著稱的工聯會區議員王國興，最新副業係打機KO？他今午（3月11日）在Facebook自稱「自小已經熱愛和研習中國功夫」，轉發分享一段聲稱是人大代表蔡素玉所傳的「非常珍貴片段」：「一代宗師李小龍在擂台擊敗時為前韓國冠軍拳手的三個拳賽回合實錄，」「紀念中國武術一代宗師李小龍先生！」

王國興上載的李小龍片段被發現原來是打機短片。（區諾軒facebook）

片中只見「李小龍」MMA擂台上對陣韓國拳手「林玄奎」。「李小龍」明顯屬立技超級高手，屢以「李三腳」高速踢中對手「林玄奎」頭臉。儘管比賽中間「林玄奎」嘗試以重拳和柔術寢技壓制「李小龍」，但仍被對方打倒地上、迎頭痛毆KO。王國興語帶佩服地形容說：「李小龍的拳法、腳法、肘法、步法和腰馬令人大開眼界」。他對於現時只在沙田文化博物館一偶設李小龍紀念館失望，呼籲政府「正正式式」建立獨立的李小龍紀念館。

只是相信明眼人都睇得出，王國興看得肉緊非常的「李小龍」和「林玄奎」皆為CG生成的動畫人物，出自EA Sports於2016年推出之「UFC 2」格鬥Game片段。林玄奎是1984年出生的韓國UFC拳手。王國興得知「中伏」後已刪除該帖文及影片。刪帖之前有網民留言提醒是動畫，民主黨副主席羅健熙見狀也連忙「抽水」，以足球Game片段回應，指是昨晚曼聯對阿仙奴的精華。

王國興誤Share UFC格鬥Game片當真正李小龍拳實，慘遭民主黨副主席和網民恥笑。

李小龍和其截拳道對混合武術／綜合格鬥確有影響，因此EA Sports的UFC格鬥遊戲有得揀李小龍來使用。

如Google「李小龍」、「UFC」和「穿越時空」字眼，會找到一堆大陸視頻網傳播的影片，題目同為「致敬MMA之父李小龍，穿越時空暴打UFC世界冠軍！」，要是換了題目不提「穿越時空」，內容對於滿懷愛國心的長輩，算是幾可亂真，不虞有詐。

平心而論，王國興和蔡素玉是長輩，不黯新世代遊戲可以有幾像真而「中伏」，實屬非戰之罪。如Google「李小龍」、「UFC」和「穿越時空」字眼，會找到一堆大陸視頻網傳播的影片，題目同為「致敬MMA之父李小龍，穿越時空暴打UFC世界冠軍！」，要是換了題目不提「穿越時空」，內容對於滿懷愛國心的長輩，算是幾可亂真，不虞有詐。不過，王國興不去考證林玄奎是在李小龍辭世後很久才出生的後輩也算，竟認不出李小龍與林玄奎是在現代化的MMA鐵籠（UFC於1993年開辦，比賽的「八角籠」自此流行）中比鬥，而非李小龍活躍年代60至70年代的繩圍擂台，看來他對功夫武術技擊的興趣，也沒與時並進了。

不講咁多，超級精彩的沉量級​「李小龍 vs. 林玄奎」UFC賽事片段可於Youtube睇到，激戰即時為大家送上！必睇：

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