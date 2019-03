「Wake Up,Girls!」巡迴最後一場與粉絲熱唱「タチアガレ！」

3 月 8 日,聲優偶像團體「Wake Up,Girls!」(以下簡稱WUG)的告別巡迴最終場演唱會「Wake Up,Girls! FINAL LIVE ~想い出のパレード~」在埼玉超級競技場舉辦。這場也是 WUG 活動史上聚集最多粉絲的演唱會,從演唱會票券銷售一空、週邊全部完售、從門口一路排列圍繞了半圈會場的花籃數量,還有三連安可的活動盛況,可見得不管是合作過的夥伴或是粉絲在最後都是依依不捨的前來送行。

「Wake Up,Girls!」是在 2014 年因同名動畫《Wake Up,Girls!》而出道的聲優偶像團體,為動畫中主角團體「Wake Up,Girls!」配音的七位聲優:吉岡茉祐、永野愛理、田中美海、青山吉能、山下七海、奥野香耶、高木美佑所組成,除了角色們本身就是一個團體以外,這七位聲優也實際結成了偶像團體出道,開始音樂活動。

告別巡演最終場宣告開場的特別編輯影像,以七位少女各自的家鄉為出發點到東京發展的過程比喻這些年活動的軌跡,影像最後七位聲優站在埼玉超級競技場的門口,一起走進會場。這時七位聲優也登上舞台,穿著第一首單曲中的制服亮相並演唱首支單曲「タチアガレ!」,全場觀眾也一起大喊「Wake Up,Girls!」,讓這次的公演一開始氣氛就非常熱烈。

+ 4 + 3 + 2

而在演唱動畫《異世界食堂》主題曲「One In A Billion」時,雖然這次演唱的是沒有 May'n 的七人編制版本,但在舞台上還是打出了代表 May'n 的白色燈光,WUG 也在演唱結束時的 MC 中提到:「能因為這次的合作而認識 May'n 真的非常感謝!」讓粉絲們都熱淚盈眶。

中間的特別企劃「出差版 WUG 頻道!」是為了這次巡迴最終場而製作的段子,這也是 WUG 活動六年來最受歡迎的節目,成員們覺得一定要搬到巡演最終場的舞台上來,想要讓粉絲們看到 WUG 除了唱歌以外感情很好又吵雜胡鬧的樣子。在演出終盤換上了最後一張專輯造形的 WUG 七人再度登場,「Beyond the Bottom」的第一段副歌結束時,田中美海也如同重現在劇場版中的演出,大喊「WUG最棒了!」並衝向延伸舞台。

最後由主唱吉岡茉祐在演唱新歌「さようならのパレード」之前對全場說了:「自從 2013 年這個組合成形後已經過了六年,今天是最後一天,這六年中我們創造了各式各樣的回憶,請與這些回憶一起欣賞接下來的這首歌。」演唱時後方的大螢幕還放出由成員們筆跡手寫的代表色歌詞,雖然就要結束,但依舊給人一種「我們還會再相見」、依依不捨的餘韻。

這次的巡迴最終場共有三次的安可,在第二次安可時 WUG 七人帶著親筆寫下的,對成員、工作人員、對粉絲的感謝信在舞台上朗讀,不只是成員,全場觀眾也跟著多次掉淚。最後的第三次安可,主唱吉岡茉祐對全場觀眾說:「既然是最後了,那麼我們就用最 WUG 的方式結束吧!」再次演唱了「タチアガレ!」作為巡迴最終場的尾聲,粉絲們給予的回應也比開場時更熱烈。最後 WUG 七人以「以上,我們是 Wake Up,Girls! 非常感謝大家!」這句話,為這六年的燦爛親手劃下了句點。本次演唱會將收錄成藍光光碟,在今年的 6 月 28 日發售。

「Wake Up, Girls! FINAL LIVE ~想い出のパレード~」歌單

M1.タチアガレ!

M2.16歳のアガペー

M3.7 Girls War

M4.ゆき模様 恋のもよう

M5.言の葉 青葉

M6.One In A Billion

M7.素顔でKISS ME

M8.恋?で愛?で暴君です!

M9.キャラソンサビメドレー

ハジマル/吉岡茉祐

可笑しの国/永野愛理

ステラ・ドライブ/青山吉能

スキ キライ ナイト/奥野香耶

オオカミとピアノ/山下七海

歌と魚とハダシとわたし/田中美海

WOO YEAH!/高木美佑

Non stop diamond hope/ALL

M10.ワグ・ズーズー

M11.HIGAWARI PRINCESS

M12.スキノスキル

M13.僕らのフロンティア

M14.7 Senses

M15.極上スマイル

M16.雫の冠

M17.少女交響曲

M18.Beyond the Bottom

M19.海そしてシャッター通り

M20.言葉の結晶

M21.土曜日のフライト

M22.さようならのパレード

EN1.SHIFT

EN2.地下鉄ラビリンス

EN3.TUNAGO

DEN.Polaris

TEN.タチアガレ!

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App,手機用戶,體驗更佳!精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送!

立即下載: https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO