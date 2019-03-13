【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】早期槍械選擇、使用心得

【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】相信各位特工們已經在狂衝進度，即使只是跟著主線跑，玩家也會很快獲得大量槍械，現在就為大家簡單介紹各種槍械的選擇和使用心得。

槍械距離各不同 多帶幾支槍傍身

遊戲有多種槍械，視乎槍種不同，子彈威力會在一定距離外衰減；加上各槍枝不同特性，使每種槍械都有各自的最佳作戰距離。而玩家只能裝備兩支主武器和一支副武器（早期只有手槍），很難用三支槍就覆蓋所有戰況，因此最好多帶一兩支和目前等級相約的不同槍枝在身，以便應付不同場合。

個人建議最基本就是一支近一支遠，例如一支步槍加一支散彈就十分靈活。

自動武器要壓槍

可能是遊戲早期裝備性能和技能都不足，衝鋒槍、自動步槍、輕機槍等自動武器的反動都十分大，如果不壓槍的話很容易就會「射上天」，因此在使用這些武器時記得要「壓槍」。操作其實十分簡單，只要在開槍時將右菇（右Analog）往下拉一拉，便會有點像輔助瞄準一樣將準星固定在較小範圍內，只要試幾次就可以掌握。

掌握了壓槍之後，一定距離內用自動步槍連環爆頭也不是難事。

狙擊槍不如拆鏡當半自動步槍

到玩家達到4~5級左右便會開始拿到狙擊槍。狙擊槍火力非常強，但是早期狙擊槍多配上12倍鏡，在遠距離固然十分好用；但在以巷戰、室內戰為主的Division 2中，12倍鏡倍率未免有點過高，在中近距離難以使用。秘訣是在選單中將狙擊鏡拆下來當成半自動步槍使用（尤其推薦經典M1A），信我，非常好使，你會發現新世界。

如何拆鏡/改裝配件（按圖放大）

霰彈槍超勁

就如剛才所說Divison 2以室內戰和巷戰為主，近距離專用的散彈（霰彈）就變得十分強大，很多時自動步槍要半排或大半排才能打倒一個敵人時，同級的霰彈槍只要一兩發就能解決。唯一要注意是霰彈槍上彈比較慢，如果無彈又被敵人接近時就不要等上彈而是馬上換槍戰鬥。

預購遊戲的玩家可以得到傳奇級散彈槍「搖籃曲」，雖然等級是1但性能強勁，可以使用很長時間，而且之後也可以製作升級版。

衝鋒槍 VS 自動步槍

一般來說衝鋒槍的DPS遠高於同等級的自動步槍（隨時超出50%以上），但是有效距離也短很多，幾乎和散彈槍差不多。因此很難因為DPS較高就以為衝鋒槍可以取代自動步槍；如果很喜歡用衝鋒槍的話，建議另一支武器可以配半自動步槍（如ACR SS）或狙擊槍（SDV、M1A等），補足中距離作戰能力。

還有就是半自動步槍（單發）大部份都性能優秀，不論DPS、準繩度還是有效射程都屬上乘，就是沒有自動連射需要不停狂按R2會很累，看你怕不怕了。

關於小手槍

手槍有無限子彈，不過這遊戲並不缺乏彈藥，無限彈也就沒有那麼重要了。手槍不論火力還是彈夾大小都比不上主力武器，一般來說很少主動用手槍；但如果玩家使用兩支有效距離較短的主武器如散彈槍+衝鋒槍，那麼手槍就可能會成為你在較遠距離時的攻擊手段了（仍然不太推薦）。