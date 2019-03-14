【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　NERO 尼祿招式/連技/SSS心得

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【Devil May Cry V】（惡魔獵人5/DMC 5）今集3名角色都創造得非常獨特，而且招式及連技系統都各自有趣味，亦各自有其變化與深度。相信不少玩家在學好技能後都想進一步熟習角色，此篇文章應該可稍為幫到你。

Nero的定位

使用簡單、飛鉤爪超方便、射擊無視距離亦強、滯空力超班、Breaker多變能解圍、Bringer高輸出等，都是Nero的優秀之處，整體而言Nero就是靈活與穩定。不過要學好Nero，除了學好招式之外，對8款Breaker的使用以及Exceed的時機都是關鍵，以下重點講解：

Nero部份核心招式：

Color Up (正方儲力放開)
令子彈增加爆炸力，而且連續擊中有High Shot短暫昏迷效果

Wire Snatch/Snatch (R1+圓型/R1+R2)
飛爪，令Nero易用及靈活的一招，對重型會變飛過去

High Roller (R1+後+三角)
DMC的傳統，實用不解釋

Streak (R1+前+三角)
DMC的傳統，實用不解釋

Enemy Step (敵人頭上按跳)
表面上很普通的跳踩，其實是高手Reset空中招式包括二段跳/Calibur/Air Trick等的絕技，Nero可以對輕型敵人跳踩>Wire Snatch>跳踩>Loop，簡單永久滯空

Red Queen Combo D (斬斬斬>斬)
第三下攻擊後稍為等0.5秒再攻擊，地面戰追求高威力用

Roulette Spin (空中斬斬>斬)
空中第二下攻擊後稍為等0.5秒再攻擊，威力不錯之餘亦能把敵人再升高

Shuffle (R1+後+前+三角)
後退之後衝前的連消帶打攻擊，最重要是後退時有無敵時間

Payline (空中R1+前+三角)
空中版的Streak，使用時有霸體效果，亦能用於空中連技時快速落地

Hard Way (三角儲力放開)
蓄力的跳前斬，距離不俗有霸體效果而且能浮起輕型敵人，在Streak後立即Hard Way非常好用

Exceed的累積及Ex-Act/MAX-Act

Nero的Exceed系統在今集亦健在，能令招式強化以及增加威力，在Exceed 3時更是增幅約3倍之多。一般的增加Exceed方法是按緊L2點火>約0.5秒後放開>重覆3次，熟習了的話其實很快可以疊上3層。

留意按法是按緊0.5秒放手>按緊0.5秒放手

不過因為有了Ex-Act直接儲1層及MAX-Act直接儲3層，所以玩家都會想一邊攻擊一邊Exceed。Ex-Act的按法是「攻擊判定後的一瞬」立即按L2，一開始可以在斬擊一下後按L2來練習，因為預設的L2掣很難連打得快，看準時機只按一下反而成功率會較高。理解了判定時機後，嘗試在第二下、第三下亦看準來出Exceed。而MAX-Act的按法其實與Ex-Act一樣，但時間掌握更加要準確，目測可能只是1~2frame之差，在實戰時碰巧按到當然好，但按不出來也是人之常情。

斬擊判定的一瞬按L2，習慣了的話打空氣也能使出

Exceed 3的EX招式一下能打出約3倍傷害，Style評分也會提升很多

簡單實用的Exceed連接：

基本上Nero每一下斬擊都能夠按到Exceed，在有了Exceed後當然盡可能不想消耗在一下通常攻擊，而是用在比較強的招式或EX強化上。以下提供幾個能簡單從連技接Exceed活用的招式：

RED QUEEN COMBO B：

最無腦的Exceed用法，在斬第一下後L2及停約0.5秒，之後一邊連打攻擊一邊連打L2，因為短時間有很多攻擊判定的關係經常能Ex-Act或一下子MAX-Act，連續爆Exceed傷害極高。只是Nero會原地站立要小心周圍。

RED QUEEN COMBO D：

第三下斬擊後L2及停約0.5秒，之後按多一下攻擊便可，簡單而且時間短高威力，之後亦可以直接High Roller挑上繼續攻勢。

ROULETTE SPIN：

非常易按的空中Exceed連技，空中斬擊兩下後L2及停約0.5秒，再按攻擊時就是ROULETTE SPIN，亮眼的著火轉兩個圈，之後也可繼續連技。

EX CALIBUR：

同ROULETTE SPIN類似，空中連擊第二下時L2，之後就接R1+後前斬使出著火版的EX CALIBUR。傷害提升之餘也可推遠一點距離。

八款Devil Breaker簡單心得（點擊圖文說明）：

+19
+18
+17

Devil Bringer爪接Devil Breaker解放

在爆機時Nero能用回右手，此時其實多了一招按緊R1再R2的SNATCH，其性能和WIRE SNATCH一樣可抓取遠方敵人。因為不用使用到圓圈鍵便能抓人，有了此招我們便能夠在空中SNATCH拉人再接Devil Breaker的解放技。

與鋼線性能相同的Bringer爪，能空出圓型掣的操作位置

擋箭牌及空中BUSTER

在地面使用BUSTER時，Nero總會耍帥露出大破綻。其實我們可活用擋箭牌功能，按緊R2不放HOLD住敵人，之後再在空中放手便可空中BUSTER大幅減少硬直。順帶一提在魔人時可以同時HOLD住兩名敵人。

對輕型敵人Buster按緊便能Hold，跳上空中才投擲硬直較地面少

惡魔手臂Bringer Knuckle追擊

爆機後的Nero是更加複雜，因為除了每下攻擊能用L2 Exceed之餘，在攻擊判定發生時更能按R2追加拳風攻擊「Bringer Knuckle」。一般來說極易按錯變了Buster，但在一些攻擊判定長的攻擊，例如Streak、High Roller等不妨使用。每次攻擊要R2>L2極麻煩，如不想連技出錯，那完全不用亦可。

任何斬擊判定時按R2會出到Bringer Knuckle，旁邊會有一隻藍色的拳追擊，增加傷害

實用連技Combo推介（點擊圖文說明）：

DMC 5 的連技千萬變化，加上Nero的Devil Breaker能產生出極多的玩法，亦能無限連招。以下就提供兩個不需使用到Devil Breaker、操作簡單、以短時間打出不同招式的連技，有需要也可自行改良做適合自己打法的：

對輕型敵人：

+7
+6
+5

對中型敵人（不能直接挑上攻擊的）：

+4
+3
+2

魔人Nero的特殊攻擊：

魔人Nero能學到兩招特殊攻擊，分別為MAXIMUM BET及SHOWDOWN，兩招都是高風險威力極大的招式，使用時機需要小心掌握：

R1+後+三角+圓圈能使用MAXIMUM BET，能按緊蓄力，是高威力遠距離攻擊

R1+前+三角+圓圈能使用SHOWDOWN，是近距離亂舞技，發生時間慢風險大，但威力極高而且一下可以由零打上A，或由S打上SSS

SSS心得：

要取得高評分就需要用高威力的連技，而且招式之間不能多次重覆。使用上面所介紹的連技以及應用，應該可以簡單上到S或SS，接下來要突破SSS的話，主要可依靠打中複數敵人、Devil Breaker 解放、魔人化攻擊、Buster、Exceed、以及挑釁動作(Touch Pad)。尤其是Nero的空中挑釁有浮空及移位的性能，安全之餘一下能提升不少評分。

Nero 要拿SSS是3個角色中比較困難，可在Void稍為練習一下

Nero的空中挑釁零風險，很優秀，想要高評分不妨一用(不必連續使用)

題外話，跳踩也能提升評分，甚至可零傷害下由零踩至A

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