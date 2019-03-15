《One Piece World Seeker 尋秘世界》正式上市　官方最新PV公開

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）代理、Ganbarion 開發的動作冒險新作《One Piece World Seeker 航海王 尋秘世界》，已經在 PS4／Xbox One 同步推出繁中版，PC 繁中版則是預定 3 月 15 日在 Steam 上架，官方釋出最新預告宣傳影片。

在這款尾田榮一郎人氣動漫大作《航海王》系列最新改編遊戲中，將會以一個有著各式各樣文化融合，既有現代化的都市樣貌，也有各式壯闊自然景觀的「監獄島」做為舞台，玩家們將化身為系列粉絲們熟悉的主角魯夫 (路飛)，與尾田老師親繪的原創角色如監獄島的統治者監獄長、反抗軍的領袖貞德等各式各樣的人們相遇，並在島上展開探索冒險，解開島上所發生的各式事件背後的陰謀真相——



而隨著本作即將於明天正式推出，官方也特地釋出遊戲最新的上市前預告影片，並收錄遊戲的最新畫面等內容讓玩家們搶先確認，喜歡系列作的粉絲們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看，為這場即將到來的監獄島冒險作好萬全準備！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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