《Thief Simulator》將推出Switch移植版　合法體驗偷竊刺激感！

【Thief Simulator】Forever Entertainment 宣布，將把目前正在 PC Steam 平台下載販售中的人氣小偷模擬策略遊戲《Thief Simulator》移植到 Nintendo Switch 主機上推出，並預定於近期正式推出讓玩家們下載體驗。

《Thief Simulator》為一款由獨立團隊 Noble Muffins 所開發的第一人稱視點小偷模擬策略遊戲，玩家們在遊戲中將化身為一名小偷，並必須從眾多住宅裡物色自己的目標，掌握居民的生活作息與安全狀況，趁居民們外出或睡覺的時候潛入目標家中進行財物偷盜；由於玩家們每次偷取的數量都有限制，因此如何能迅速找出高價物品來進行選擇將會是玩家賺錢的重要關鍵。



而當玩家們順利完成偷盜目標之後，即可把入手的贓物拿去販售，並使用賺來的現金購買更高階的工具，讓自己能夠潛入警備更加嚴密的住家進行偷竊，也讓遊戲的挑戰與刺激更加提升，帶來更多的遊戲樂趣挑戰！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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