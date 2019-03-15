行街驚見小露寶紙紮公仔？天堂繼續宅、估唔到紙紮玩物｜網上熱話

近日有網民行街影到小露寶紙紮公仔！有人話睇小露寶一代的人終於要用到紙紮品，但其實紙紮業一直與時並進，童年回憶和不少潮流科技玩物都被製成紙紮品，燒給，好像iPhone、Apple Watch等，但有些宅物和萌物，你或者估不到居然也有製成紙紮！

慎終追遠、普渡祭祖係華人重要的傳統民間習俗，重陽拜山等日子孝子賢孫總會燒東西給先人在另一世界享用。有網民日前於 Facebook 群組「巴打絲打 Facebook Club」上載相片，相中可見一間紙紮店門口竟放了個半身高的紙紮「小露寶」，上有透明膠袋套着，顯得憨厚可愛。樓主說：「已經沒有東西可以阻止他的創作」「大踏步神情確威武，小子大名露寶，人人皆知道」。

有網民日前於Facebook 群組「巴打絲打 Facebook Club」上載「紙紮小露寶」相片，引來不少迴響。

很多老一輩網民讚嘆紙紮師傅手工好之餘，都勾起回憶，紛紛說：「小露寶嚟啦，小露寶好嘢」、「又大力，又肯做，身手好似超高」、「應該要整埋鋼鐵老師同小賓女喎！」。有人講笑話「紙露寶」、「燒你路寶」；另一方面都有人感嘆：「佢哋覺得小露寶年代嘅人開始用得着」。想想，石之森章太郎原作的漫畫小露寶是1974年拍成特攝片，76至77年於香港麗的電視中文台，都是將近50年前的作品了。

一套仿照iphone的電子套裝祭品只售38元。（江智騫攝）

因應時代變化，過去孝子賢孫燒紙紮洋房大屋、名牌、名車、珠寶和妹仔甚至紙紮iPhone給祖先。因着打機已成為現代人生活的重要娛樂，也許不再屬於青壯後生的專利，退休人士、銀髮族打機大有人在，百年歸老後子孫燒主機也不出奇。去年就有人在台灣拍賣網售賣純手工立體製作的紙紮Switch，外觀完整還原Switch的 Joy-Con手掣，附充電器，完成度極高，還附送《薩爾達傳說：曠野之息》和《Super Mario Odyssey》兩張紙紮Game卡。

再者，很多紙紮店都接受訂造，所以不時見到顧客以時下最潮的產品供奉給御宅族先人，好像紙紮PS4就是一項熱門陰間商品。台灣手工超卓的紙紮工匠不少，好像台南「花山紙紮設計公司」製作的紙紮PS4、Canon相機、Mac甚至養龜的魚缸都幾可亂真。即使已停業的「蕎紙靈居手工紙紮工作室」，也曾生產像真得令人吃驚的紙紮牛肉麵，也有紙紮「專屬女僕」——不是傳統那種紅粉臉的陰森紙紮妹仔，而是一身女僕Cafe歐陸打扮那種。

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