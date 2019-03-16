【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】戰鬥技巧 - 翻滾上彈教學

【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】之前主要和大家分享遊戲早期和技能心得，今次就介紹實戰向操作技巧，掌握以下介紹這個翻滾上彈動作，隨時能在危機中救自己一命化險為夷。

所謂「翻滾上彈」就是當玩家在上彈動作開始一定時間後翻滾（連按兩下Ｘ，方向不限），翻滾完成後就會同時自動完成上彈。注意若太早翻滾就會直接取消上彈（翻滾完繼續無彈），而成功時機每一把槍都有微妙不同，需要自行摸索練習。

最初練習時，可以先拿自動步槍按實L2（如影片所示），然後在換彈時看著準星右下角的子彈計，一般來說當上彈完成60%（極限的話50）左右後再翻滾就會成功，多練習幾次就可以了。另外也可以換彈動作和音效判斷翻滾時機；以一般自動步槍計，大概是角色把替換彈閘接到槍身時（聽音效「卡啦」一聲）就可以翻滾上彈，直到熟習後就可憑記憶和手感操作。（按圖放大說明）

這個技巧不會加快上彈，因為翻滾本身也要時間（以至有時會令上彈時間延長），所以並不是叫玩家每種武器、每次上彈都要翻滾，但若能適當運用此技巧隨時能救自己一命。最簡單例子就是當有突擊兵或自爆搖控車衝過來，而玩家剛好需要上彈時，只要配合時機往後翻滾，便可以拉開距離順便上彈還擊，脫離險境不在話下，更重要是非常風騷。

+ 2

另外注意這個技巧並不適用於所有武器，只有整排換彈的武器（如自動步槍、衝鋒槍等）才適用，逐粒上彈的武器（如部份狙擊槍和霰彈槍）就無法使用了。不過說真的，當你掌握到此技巧再在實戰中成功運用風騷反殺，感覺是非常愉悅，建議大家試試。