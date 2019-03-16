【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　V完全上手/使魔操作心得

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【Devil May Cry V】（惡魔獵人5/DMC 5）的V可說是遊戲中最易用的角色，因為他的使魔攻擊頻密、玩家較難被打中、加上了結技及巨人評分極高，經常亂按一通也可以SSS。不過來到了Dante Must Die的難度，還不摸熟V操作的話很易碰釘，以下就提供V的各種心得：

V的定位

操作3隻使魔攻擊的V，使用上比Nero及Dante更簡單，GRIFFON烏鴉主力遠距離、SHADOW黑豹主力近距離，而NIGHTMARE巨人就用來應付大批敵人或部份強敵。V基本上一直遊走，等待時機瞬結出終結技便可。因為3隻使魔太強令V特別易玩，但要留意高難度如Dante Must Die，使魔一下子就會被敵人打爆，固此我們也需要理解一點基本技巧：

V部份核心招式（點擊圖文說明）：

+8
+7
+6

同時蓄力及攻擊

GRIFFON的3種蓄力都非常高火力，尤其是R1拉後前的Double Check 3 V字激光能打持續高傷害，非常推薦多用。反而SHADOW的蓄力就沒那樣強勢。固此戰鬥時不妨在按緊正方的同時用三角來操作，多用SHADOW不同節奏的攻擊技來牽制對手，令GRIFFON可蓄3放出。因為GRIFFON及SHADOW的蓄力層數不同，貪方便的一起蓄力至3階才放手，反而會令只有1階的SHADOW行動力受限，而且兩隻使魔停了活動也有很大風險。

要練習半邊手指公按緊正方，然後半邊手指公依節奏按三角

R1拉方向不跟使魔位置

DMC的「拉方向」是指面向R1鎖定敵人的方向，固此玩家經常要根據鏡頭旋轉來改變「前/後/左/右」的操作方向。而V有的問題就是他還有3隻使魔在場，玩家最常犯錯的就是把鎖定方向投放在使魔對敵人的位置上。例如當SHADOW R1+前衝到敵人反對側，敵人身處V及SHADOW的中間，想繼續R1+後挑上時，不為意就會拉錯了相反方向。記著無論任何位置我們只需要看V的鎖定方向便可。

太投入在操作SHADOW，想挑上攻擊很易變了R1+鏡頭方向拉右上，但其實是拉左下跟V的位置才正確

迴避兼召回使魔一體化

V的基本迴避手段，左/右閃或向後急跳都需要用到GRIFFON或SHADOW，會強制召回牠們在身邊，除了用來作V的迴避之外，有時看到使魔快要被打中，也可以用迴避動作來令使魔脫離危機。在DMD高難度時使魔一刀就會被斬死，此時這種操作更加重要。而相對地，在Devil Trigger強化使魔時也應盡量避免召回牠們，以免打斷攻勢及浪費了魔力。

召回使魔避免牠一下被打死，在DMD等模式很重要

GAMBIT接ENEMY STEP脫離手段

瞬移終結技GAMBIT除了平時用來了結敵人，亦可用作緊急脫離手段，在鎖定遠方敵人時又被近距離的攻擊，可以用GAMBIT快速脫離，而且對大部份敵人更可接跳踩ENEMY STEP，空中重置回GAMBIT及二段跳又可用多次，在高難度模式、使魔倒下/強化使魔不想召回時等狀況都可使用。

V的ENEMY STEP能在GAMBIT下發揮高效用

復活使魔技巧

使魔被打倒後等待一段時間便會復活，而有兩種方法可以令復活加快。第一就是讓V走近使魔倒地的位置附近，復活速度將提升很多。而第二種就是召出巨人，倒下的使魔會立即復活。高難度戰時可讓使魔被擊倒時才召喚巨人立即補位。

走近使魔能加快復活，有魔力時也可叫巨人立即復活

Devil Trigger強化有時比巨人好用

在高難度模式下敵人輸出極高，有時召出巨人可能兩三下就被打回家。想留一手時其實用Devil Trigger強化使魔(L2+正方/L2+三角)，其自動化後的輸出力亦很高，而且V此時亦可專心迴避不用負責攻擊。要留意的是使用時在左上角的魔力計，如果想延長時間就要再按多次Devil Trigger指令。承上面，在使魔強化時也應盡量避免用迴避技能，除非情況緊急。

留意左上角的魔力強化時間，有消耗多次來延長，只強化一隻或兩隻同時強化亦可

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