【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】配件、改裝系統教學

【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】除了衝等和刷裝外，配件和改裝一樣重要，現在就為大家詳細解說遊戲改裝系統。

配件

《The Division 2 》中玩家可以為槍支裝上各種配件，而配件其實不是一件「裝備」，嚴格地說更像是一個「被動技能」，只要玩家解鎖了相應配件，便可以在所有對應槍械中無限使用，不需要為每支槍分別製作，配件也不佔據任何背包空間。配件分為瞄準鏡、彈閘、握把和槍管4個部位，而每種槍可裝備的配件數量、每種配件對應的槍械種類都不一樣，簡單地說，盡量收集就對了。

在道具欄中選取武器後按正方形即可開啟改裝配件界面。

配件主要來自專精技能、支線任務報酬和完成計劃報酬中獲得。花費國土戰略局裝備（技能點）學習專精可以直接獲得配件，點出技能之後馬上就可使用；而任務和計劃報酬中所獲得的基本上都是「設計圖」，玩家在取得設計圖後需要再在行動基地的製作站中花費素材製作配件。當然也是只需要製作一次，之後就可無限使用。

但注意配件不要亂裝，因為大部份情況下配件都是把「雙面刃」，提升一項性能同時會令另一性能下降。以彈閘為例，提升容量的彈閘會令上彈時間變長或射速降低（即減少DPS），而可加快上彈速度的彈閘則會令容量減少。所以玩家需要因應每支槍的性能來選取合適的配件來取長補短，亂裝配件隨時弄巧反拙。一支裝上合適配件的槍表現會飛躍提升，試過便知道的了。

模組

槍使用配件來改裝，而除了槍以外防具和技能裝備也可以改裝，但不是用配件而是用「模組」。模組和配件不同，每個模組都是一件獨立物品，有等級、稀有度和隨機數值，亦佔據背包空間。一個模組只能被一件裝備使用，如果玩家要替換裝備，就要將模組拆下來換到新防具上面。

到15等左右開始就會撿到模組，同樣是早期不用理會太多，隨便裝一個來用就行了，不想處理的就先丟保管箱。

8個主動技能也可以裝模組，但是技能模組需要「技能強度」達到指定要求才有效果，只是單純把模組裝上去是沒有任何用處。技能強度可以由防具的附加能力中獲得，但是早至中期的防具所提兵的技能強度都十分有限，因此在早中期不用特別強求技能模組，盡快升級就可以了。