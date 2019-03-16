《Left 4 Dead》系列兩作在上一個十年可謂是無人不曉的喪屍射擊遊戲大作，縱使之後有著不少模仿作品出現，但四人合作爽射喪屍的快感到目前為止依然後無人能及，可惜等了又等，原本牽頭製作的 Valve 卻遲遲未有將《Left 4 Dead 3》開發出來。顯然，連當年的遊戲工作室也等得不耐煩了。 當年在 Valve 旗下的 Turtle Rock 工作室目前已經轉成獨立公司，並在稍早之前對外宣布將會製作全新的喪屍射擊作品《Back 4 Blood》，並交由華納遊戲發行。

目前，除了《Back 4 Blood》的名字之外，官方並沒有就遊戲的內容公開太多，但依據消息公布後的 FAQ 內容看來，其玩法將會十分接近《Left 4 Dead》系列：

Left 4 Dead 系列傳承四人遊玩打喪屍《Back 4 Blood》新作公開！

Turtle Rock 方面講明，《Back 4 Blood》將會是一款支援 4 人合作的喪屍射撃遊戲，將會有 PvP 對戰元素及 Campaign 故事模式，而且他們強調 － 它不是一款「食雞」亂鬥遊戲。在推出日期及售價方面，Turtle Rock 就三緘其口，然而就指出《Back 4 Blood》將以 AAA 級大作的規格開發，預計會在 PC、Xbox 以及 PS4 平台上登陸，另於其他平台的可能性暫不排除（會是 Switch 嗎....?）。

Turtle Rock 方面又指，《Back 4 Blood》並不是《Left 4 Dead》系列的續作，可能屆時不會見到大家熟悉的世界觀或設定；但考慮到《Left 4 Dead》名稱的版權依然握在 Valve 之手，Turtle Rock 要回應 Fans 期待、再推出一款喪屍射撃作品，除了起用新名之外也別無他法，況且，《Back 4 Blood》這個名字也挺有《Left 4 Dead》的風格就是了。

同樣由 Turtle Rock 開發的《Evolve》，顯然以失敗告終，沒有了 Valve 的牽頭，《Back 4 Blood》又是否另一悲劇重演？

順帶一提，Turtle Rock 自《Left 4 Dead》系列之後其實也有新的大作推出過，例如強調 1vs4 玩法的《Evolve》，但質素與玩家的反應，與事前期待都有十分大的落差…只希望《Back 4 Blood》真正登場時，可以讓我們重拾當年《Left 4 Dead》的手感吧！