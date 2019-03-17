【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】神級配件 近戰精準8倍鏡

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【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】相信特工們都已在全力衝等刷裝，今次就介紹一個相當好用的瞄準鏡配件，提升作戰效率下自然衝等更快。

今次推薦的是「近戰精準射擊瞄準鏡（8倍鏡）」，要取得這個配件需要完成東區廣場的支線任務「DC-62實驗隔離區」，獲得設計圖後再在行動基地的製作站消費素材製作。如果玩家找不到這個任務，可能是主線或是東區廣場聚落的等級未夠，推一下主線和清一下支線及聚落計劃就會出現了。任務本身沒什麼難度就不詳細解說。

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這個鏡用途廣泛，幾乎可以對應任何槍種（連霰彈都能裝，雖然不太實際），最強之處是有高達35%爆頭傷害加成，如果玩家槍法夠好常常爆頭，就可以說是2~30%的傷害提升，非常霸道。

8倍聽起來倍率很高，但其實這支鏡就如其名字所述主要是中近距離使用（當然0距離肉搏又是另一回事了）。筆者個人而言8倍這個比率剛剛好，10到15米左右的駁火是最理想，很容易就能爆頭，而一旦被埋身肉搏時也不像12倍那樣一zoom就什麼都看不到（雖然不理想但還是可以作戰）。

8倍鏡也可以給狙擊槍用，很多時狙擊槍自帶的12倍鏡倍率過高，換成8倍就剛剛好，給SVD或改裝SRS用都不錯。

不過這個鏡會減低20%穩定性，所以建議配合本身就穩定性高的武器如M4或XX等半自動步槍使用，再加上其他提升穩定性的配件就更理想。配合高穩性槍械使用，即使是自動連射也可穩定連續爆頭，輸出十分可觀；而另一支武器可以選衝鋒槍或霰彈槍補足近身火力。

配M4或是各種高精準度的半自動步槍用是最理想。

距離合適之下連環爆頭也十分簡單。

還有一個小技巧，就是將裝上8倍鏡的槍配合「十字軍」護盾使用：不論玩家裝上什麼瞄準鏡，使用盾牌時都不會進入鏡頭瞄準（維持在第三身視點），但是仍然可以享有瞄準鏡所帶來的35%爆頭傷害加成；如果不習慣8倍鏡的比率可以嘗試此方法。

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