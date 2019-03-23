【機戰T攻略】全章節爆機流程（下）．連隱藏版圖（27-54話完）

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【超級機器人大戰T（機戰T）攻略】故事來到白熱化，主機機亦都換了更強升級版「暴逐霸王」，接下來的故事又會如何呢？下文列出由第27話至最後爆機的流程，以及3個隱藏版。

（持續更新）

超級機器人大戰T（機戰T）攻略專頁
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第27話 樂園與流放者
第28話 決戰火星極冠遺跡
第29話 各自的驕傲
加入正規部隊 加入非正規部隊
第30話A 少年不會回頭 第30話B 一顆水滴的另一端
第31話A 不安與恐懼的前方 第31話B 扭曲的進化
第32話A 聖戰士飛翔 第32話B 在黑暗中蠢動
第33話 誓願的高達武鬥
第34話 終焉之日
Secret V交匯（進入方法）
地上路線 宇宙路線
第35話A 無限地獄 第35話B 阿古捷斯動盪
第36話A 光子力 第36話B 兩個新自護
第37話 月面激鬥
第38話 太陽系絕對防衛線
第39話 沉睡的光明，醒覺的黑暗
第40話 真龍翱翔
第41話 大家的幸福
男主角路線 女主角路線
第42A話 最後的VTX精神 第42B話 被托付的意志
Secret 4 來訪者Ｘ（進入方法）
馬沙合作 哈曼合作 獨自前往
第43A話 馬沙的想法 第43B話 悲哀的迷途之人 第43C話 混沌宇宙
第44A話 哈曼的眼淚 第44B話 愛恨的盡頭 第44C話 沈默之聲
第45A話 阿古捷斯決戰 第45B話 戰士再度登場 第45C話 墜落的紅色彗星
第46話 鬥志於冰原燃燒
Secret 5 流浪的哈曼（進入方法 待更新）
第47話 鋼鐵的7人
第48話 期盼絕望的人
第49話 前往無限伸延的未來
第50話 看不見的神之意志
一般路線 IF路線（進入方法 待更新）
第51A話 燕尾服在明日舞動 第51B話 夢與復仇的終點
第52A話 無限之光 第52B話 超越可能性
第53A話 激戰的結果 第53B話 門在激戰過後開啟
第54A話 給地球未來、給戰士祝福 第54B話 船將前往希望之大海
Normal Ending True Ending

機戰T攻略 爆機流程（上）
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