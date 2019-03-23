【機戰T攻略】全章節爆機流程（下）．連隱藏版圖（27-54話完）

撰文：新蒲崗白河愁
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【超級機器人大戰T（機戰T）攻略】故事來到白熱化，主機機亦都換了更強升級版「暴逐霸王」，接下來的故事又會如何呢？下文列出由第27話至最後爆機的流程，以及3個隱藏版。
（持續更新）
超級機器人大戰T（機戰T）攻略專頁
（按此前往專區）
|第27話 樂園與流放者
|第28話 決戰火星極冠遺跡
|第29話 各自的驕傲
|加入正規部隊
|加入非正規部隊
|第30話A 少年不會回頭
|第30話B 一顆水滴的另一端
|第31話A 不安與恐懼的前方
|第31話B 扭曲的進化
|第32話A 聖戰士飛翔
|第32話B 在黑暗中蠢動
|第33話 誓願的高達武鬥
|第34話 終焉之日
|Secret V交匯（進入方法）
|地上路線
|宇宙路線
|第35話A 無限地獄
|第35話B 阿古捷斯動盪
|第36話A 光子力
|第36話B 兩個新自護
|第37話 月面激鬥
|第38話 太陽系絕對防衛線
|第39話 沉睡的光明，醒覺的黑暗
|第40話 真龍翱翔
|第41話 大家的幸福
|男主角路線
|女主角路線
|第42A話 最後的VTX精神
|第42B話 被托付的意志
|Secret 4 來訪者Ｘ（進入方法）
|馬沙合作
|哈曼合作
|獨自前往
|第43A話 馬沙的想法
|第43B話 悲哀的迷途之人
|第43C話 混沌宇宙
|第44A話 哈曼的眼淚
|第44B話 愛恨的盡頭
|第44C話 沈默之聲
|第45A話 阿古捷斯決戰
|第45B話 戰士再度登場
|第45C話 墜落的紅色彗星
|第46話 鬥志於冰原燃燒
|Secret 5 流浪的哈曼（進入方法 待更新）
|第47話 鋼鐵的7人
|第48話 期盼絕望的人
|第49話 前往無限伸延的未來
|第50話 看不見的神之意志
|一般路線
|IF路線（進入方法 待更新）
|第51A話 燕尾服在明日舞動
|第51B話 夢與復仇的終點
|第52A話 無限之光
|第52B話 超越可能性
|第53A話 激戰的結果
|第53B話 門在激戰過後開啟
|第54A話 給地球未來、給戰士祝福
|第54B話 船將前往希望之大海
|Normal Ending
|True Ending
機戰T攻略 爆機流程（上）
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