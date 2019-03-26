浪巫謠擔正做主角！《Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌》開始拍攝

【浪巫謠擔正】《Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌》由日本劇作家虛淵玄負責原案、腳本與監修，將會把時間回溯至十年前的西幽，描述浪巫謠的誕生以及成長歷程。

霹靂多媒體與 Nitro+、GOODSMILE COMPANY 三方合作的奇幻布袋戲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》，繼第二季播映完畢後有指將繼續製作第三季的好消息之後，在22日也宣布了屬於浪巫謠的外傳《Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌》目前正在拍攝中，喜歡浪巫謠的粉絲們將能夠一窺專屬於他的過去故事篇章！

(gamebase)

第二季出現的浪巫謠是由演唱主題曲的歌手西川貴教擔任配音，將角色定位成殤不患過去在西幽時一起行動過的夥伴，第二季中跨越了鬼歿之地來到東離而與殤不患合流，一同對抗魔劍的陰謀。浪巫謠由於歌聲有讓人混亂的力量，平時都是由他的愛琴「聆牙」代替他說話，這樣的設定也讓行程很多的西川貴教能夠在短時間配完台詞，紮紮實實的當了一回主要角色。

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負責故事原案、腳本與監修的虛淵玄老師表示，這次《Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌》將會把時間回溯至十年前的西幽，描述浪巫謠的誕生以及成長歷程。即使沉默但內心的正義感卻從來沒有消逝過的浪巫謠，他的童年究竟有怎麼樣的經歷呢？

+ 3 + 2

新篇章中除了浪巫謠以外還有另一位名為「睦天命」的新角色，霹靂官方已經公布浪巫謠與睦天命兩位角色的全新立繪，本週即將舉行的「Anime Japan 2019」活動中也會展示浪巫謠幼年版戲偶與浪巫謠的母親戲偶。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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